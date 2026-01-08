ALERTA migratoria en EE. UU.: estos son los estados que están RECIBIENDO a la mayoría de los NUEVOS residentes

Un nuevo informe de la empresa de mudanzas U-Haul confirmó que Texas y Florida se consolidaron en 2025 como los principales destinos de quienes cambian de estado dentro de Estados Unidos. El fenómeno, impulsado por razones económicas, laborales y de calidad de vida, involucra a millones de personas y ya genera efectos visibles en la demografía y la economía regional.

El ranking surge del análisis de más de 2,5 millones de traslados registrados durante el año y fue difundido por Fox Business. La medición compara cuántos camiones de mudanza ingresan y salen de cada estado, lo que permite detectar tendencias claras sobre los destinos más elegidos.

Texas y Florida vuelven a encabezar el ranking

Según el informe, Texas recuperó el primer puesto como el estado con mayor crecimiento por mudanzas internas, seguido de cerca por Florida. El top cinco lo completan Carolina del Norte, Tennessee y Carolina del Sur.

La mayoría de los estados que atraen nuevos residentes se concentran en el sur del país, una región que destaca por su crecimiento económico, menor presión fiscal y clima más benigno.

Millones cambian de estado y redefinen el mapa poblacional del país.

Los estados que más población pierden

En el extremo opuesto del índice aparecen California, Illinois, Nueva Jersey, Nueva York y Massachusetts, que registraron el mayor saldo negativo de mudanzas durante 2025.

Aunque California sigue liderando la salida de residentes, el reporte señala que el ritmo del éxodo fue menor que el observado en 2024.

¿Qué mide el índice de crecimiento de U-Haul?

El U-Haul Growth Index se basa exclusivamente en mudanzas de una sola vía realizadas con la compañía. No mide de forma directa el crecimiento poblacional total, pero funciona como un termómetro del atractivo de cada estado para quienes deciden mudarse.

Desde la empresa aclaran que el índice permite identificar patrones de preferencia residencial, tanto a nivel estatal como metropolitano.

¿Por qué las personas se están mudando?

Entre los factores más citados aparecen:

Mejores oportunidades laborales

Viviendas más accesibles

Menor carga impositiva

Clima cálido y estable

Analistas inmobiliarios coinciden en que el alto costo de la vivienda y la presión económica en algunos estados aceleraron la decisión de millones de familias de cambiar de residencia.

Cambios fuertes en el ranking

El informe también destacó movimientos llamativos:

Oregón fue el estado que más escaló posiciones, subiendo 23 lugares hasta quedar cerca del top ten.

fue el estado que más escaló posiciones, subiendo 23 lugares hasta quedar cerca del top ten. Ohio registró la mayor caída, desplomándose casi 30 puestos en un solo año.

Impacto económico y político

El flujo constante de nuevos residentes fortalece el mercado laboral y la recaudación en estados como Texas y Florida, pero también pone presión sobre la infraestructura, el transporte y los servicios públicos.

En contraste, los estados que pierden población enfrentan desafíos fiscales y ajustes en su planificación urbana. Expertos advierten que esta redistribución demográfica podría influir en el equilibrio político y económico de Estados Unidos en los próximos años.

¿Qué se espera hacia 2026?

Las proyecciones indican que la migración interna seguirá siendo un factor clave. El precio de la vivienda, la evolución del empleo y posibles cambios en las tasas hipotecarias podrían mantener activa la tendencia de mudanzas hacia el sur y el interior del país, redefiniendo aún más el mapa poblacional estadounidense.