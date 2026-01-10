Amazon SORPRENDE a sus clientes: la gigante tecnológica adoptará el modelo de Walmart en Orland Park

Amazon continúa ampliando su presencia en el comercio minorista físico con un ambicioso proyecto cerca de Chicago. La compañía tecnológica planea abrir una tienda de gran formato en Orland Park, Illinois, aún más grande que el tamaño promedio de los Walmart Supercenters. Esta iniciativa refleja el interés de Amazon por explorar nuevas experiencias de compra presencial, más allá de su tradicional dominio en línea.

Según información de la ciudad, Amazon propone construir un establecimiento de 229,000 pies cuadrados en una sola planta, destinado a ofrecer comestibles, productos para el hogar y artículos generales. Para ponerlo en contexto, los Walmart Supercenters suelen ocupar, en promedio, alrededor de 179,000 pies cuadrados.

Además, la tienda contará con un área de almacén limitada y con espacio dedicado a la recogida de pedidos por parte de los conductores de entrega, según documentos de planificación citados por Amazon.

Un portavoz de la empresa declaró: "Probamos regularmente nuevas experiencias diseñadas para mejorar y facilitar la vida de nuestros clientes cada día, incluidas las tiendas físicas. El sitio en cuestión es la ubicación que planeamos para un nuevo concepto que creemos que entusiasmará a los clientes".

Amazon se expande físicamente: así responde la comunidad

Esta apertura forma parte de la estrategia de Amazon para reforzar su presencia en el comercio minorista tradicional, un movimiento que comenzó con la compra de Whole Foods Market en 2017 por 13,700 millones de dólares. Desde entonces, la compañía ha explorado librerías, quioscos, tiendas de ropa y supermercados, aunque algunos proyectos se han cancelado o ralentizado.

La propuesta de Orland Park fue aprobada por la Comisión de Planificación y se someterá a votación ante la junta municipal el 19 de enero. La tienda reemplazaría al restaurante Petey’s II, cerrado en enero de 2024, y se ubicaría en una zona estratégica, cerca de grandes cadenas como Target, Costco y Trader Joe’s. Sin embargo, algunos residentes han expresado preocupación por posibles problemas de tráfico, según informó NBC 5 Chicago.