¡ATENCIÓN! Pago de estímulo enero 2026: SOLO las personas que cumplan estos requisitos recibirán $1,390
El IRS entregara un pago de estímulo de $1,390 en enero de 2026 solo a las personas que cumplan requisitos específicos de ingresos y situación fiscal.
El IRS anunció un nuevo pago de estímulo de $1,390, programado para enero de 2026, destinado exclusivamente a personas que cumplan ciertos requisitos de ingresos y declaración fiscal. La medida busca brindar un alivio económico a hogares que enfrentan dificultades para cubrir gastos esenciales como alimentos, alquiler, servicios públicos y atención médica.
PUEDES VER: ALERTA con SNAP: EXCLUYEN a miles de inmigrantes y ciudadanos de los beneficios debido a importante decisión de Trump
A diferencia de los estímulos generalizados de años anteriores, este beneficio está diseñado para llegar de manera precisa a quienes realmente lo necesitan, garantizando un impacto inmediato en la economía familiar.
Quiénes recibirán el pago de $1,390
La elegibilidad se determinará a partir de los datos de la declaración de impuestos 2024, priorizando a quienes cumplen criterios de ingresos y composición del hogar. Las personas que cumplan estos requisitos podrán recibir:
- Contribuyentes solteros: hasta $1,390
- Matrimonios que declaran juntos: hasta $2,780
- Dependientes: podrían calificar parcialmente
El objetivo es que el dinero llegue a los hogares que más lo necesitan, ofreciendo un alivio concreto para cubrir gastos básicos.
Cómo y cuándo se entregará el pago
El IRS prevé iniciar la distribución en enero de 2026:
- Depósitos directos: entre 3 y 5 días hábiles
- Cheques por correo: tiempos variables según el servicio postal
Las personas que cumplan los requisitos podrán verificar el estado del pago mediante las herramientas oficiales del IRS, utilizando:
- Número de Seguro Social (SSN)
- Información de la declaración fiscal 2024
- Datos bancarios actualizados
El IRS advierte no confiar en enlaces o mensajes no oficiales para prevenir fraudes.
Diferencias con otros estímulos
Este pago se distingue de otros beneficios anteriores por:
- Ser solo para las personas que cumplan los requisitos
- Enfocarse en necesidades básicas del hogar, no en pagos masivos
- Ser distribuido a través de canales oficiales del IRS
- Buscar un impacto inmediato en quienes más lo necesitan
