¡ATENCIÓN! Pago de estímulo enero 2026: SOLO las personas que cumplan estos requisitos recibirán $1,390

El IRS anunció un nuevo pago de estímulo de $1,390, programado para enero de 2026, destinado exclusivamente a personas que cumplan ciertos requisitos de ingresos y declaración fiscal. La medida busca brindar un alivio económico a hogares que enfrentan dificultades para cubrir gastos esenciales como alimentos, alquiler, servicios públicos y atención médica.

A diferencia de los estímulos generalizados de años anteriores, este beneficio está diseñado para llegar de manera precisa a quienes realmente lo necesitan, garantizando un impacto inmediato en la economía familiar.

Quiénes recibirán el pago de $1,390

La elegibilidad se determinará a partir de los datos de la declaración de impuestos 2024, priorizando a quienes cumplen criterios de ingresos y composición del hogar. Las personas que cumplan estos requisitos podrán recibir:

Contribuyentes solteros : hasta $1,390

: hasta $1,390 Matrimonios que declaran juntos : hasta $2,780

: hasta $2,780 Dependientes: podrían calificar parcialmente

Cómo y cuándo se entregará el pago

El IRS prevé iniciar la distribución en enero de 2026:

Depósitos directos : entre 3 y 5 días hábiles

: entre 3 y 5 días hábiles Cheques por correo: tiempos variables según el servicio postal

Las personas que cumplan los requisitos podrán verificar el estado del pago mediante las herramientas oficiales del IRS, utilizando:

Número de Seguro Social (SSN)

Información de la declaración fiscal 2024

Datos bancarios actualizados

El IRS advierte no confiar en enlaces o mensajes no oficiales para prevenir fraudes.

Diferencias con otros estímulos

Este pago se distingue de otros beneficios anteriores por: