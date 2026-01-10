0
¡ATENCIÓN! Pago de estímulo enero 2026: SOLO las personas que cumplan estos requisitos recibirán $1,390

El IRS entregara un pago de estímulo de $1,390 en enero de 2026 solo a las personas que cumplan requisitos específicos de ingresos y situación fiscal.

Gabriela Zevallos
El IRS anunció un nuevo pago de estímulo de $1,390, programado para enero de 2026, destinado exclusivamente a personas que cumplan ciertos requisitos de ingresos y declaración fiscal. La medida busca brindar un alivio económico a hogares que enfrentan dificultades para cubrir gastos esenciales como alimentos, alquiler, servicios públicos y atención médica.

A diferencia de los estímulos generalizados de años anteriores, este beneficio está diseñado para llegar de manera precisa a quienes realmente lo necesitan, garantizando un impacto inmediato en la economía familiar.

Quiénes recibirán el pago de $1,390

La elegibilidad se determinará a partir de los datos de la declaración de impuestos 2024, priorizando a quienes cumplen criterios de ingresos y composición del hogar. Las personas que cumplan estos requisitos podrán recibir:

  • Contribuyentes solteros: hasta $1,390
  • Matrimonios que declaran juntos: hasta $2,780
  • Dependientes: podrían calificar parcialmente
El objetivo es que el dinero llegue a los hogares que más lo necesitan, ofreciendo un alivio concreto para cubrir gastos básicos.

Cómo y cuándo se entregará el pago

El IRS prevé iniciar la distribución en enero de 2026:

  • Depósitos directos: entre 3 y 5 días hábiles
  • Cheques por correo: tiempos variables según el servicio postal

Las personas que cumplan los requisitos podrán verificar el estado del pago mediante las herramientas oficiales del IRS, utilizando:

  • Número de Seguro Social (SSN)
  • Información de la declaración fiscal 2024
  • Datos bancarios actualizados

El IRS advierte no confiar en enlaces o mensajes no oficiales para prevenir fraudes.

Diferencias con otros estímulos

Este pago se distingue de otros beneficios anteriores por:

  • Ser solo para las personas que cumplan los requisitos
  • Enfocarse en necesidades básicas del hogar, no en pagos masivos
  • Ser distribuido a través de canales oficiales del IRS
  • Buscar un impacto inmediato en quienes más lo necesitan
