Alerta en Oregón con SNAP: estas son las nuevas propuestas para no perder los beneficios.

¡Mucha atención! Recientemente, la gobernadora de Oregón, EE. UU., Tina Kotek, ha presentado un plan para enfrentar la crisis alimentaria en el estado, esto luego de concluir su declaración de emergencia alimentaria que duró 60 días.

En su pronunciamiento, Kotek resaltó las medidas que se implementarán para mitigar el hambre en dicha zona y garantizar el acceso a alimentos para los más necesitados. A continuación, todo lo que debes saber y sus últimas propuestas.

Oregón: la crisis de hambre en el estado y la situación del programa SNAP

La declaración de emergencia en mención se ha emitido como respuesta a las interrupciones en el financiamiento del SNAP, provocadas por el cierre del gobierno federal. La gobernadora Kotek manifestó su intención de enfocar esfuerzos en fortalecer el programa SNAP estatal, especialmente ante los cambios en la política federal y la creciente necesidad de garantizar la seguridad alimentaria.

Y es que, pese a la redistribución de beneficios de SNAP y la finalización de la declaración de Kotek, la inseguridad alimentaria persiste como un problema crítico en Oregón. Las despensas de alimentos y organizaciones comunitarias continúan enfrentando una presión significativa.

Conoce cuáles son las nuevas propuestas para no perder los beneficios SNAP y vencer la crisis de hambre.

Por ello, Kyle Camberg, director ejecutivo de la División Sunshine, destacó que la demanda de alimentos en el área metropolitana de Portland ha aumentado drásticamente desde la suspensión del programa SNAP. "Fue realmente alarmante", mencionó Camberg, quien también señaló que, aunque el programa ha sido reactivado, las repercusiones siguen siendo evidentes.

Los cambios en los requisitos de elegibilidad para los fondos SNAP, derivados de la ley One Big Beautiful Bill (HR1), junto con un incremento en los robos de tarjetas EBT en Oregón, han dejado a miles de residentes en una situación vulnerable, poniendo en riesgo su acceso a alimentos esenciales.

Nuevas propuestas con respecto a las amenazas a la seguridad alimentaria

Ante ello, Kotek, en colaboración con el Departamento de Servicios Humanos de Oregón (ODHS), ha presentado nuevas propuestas a la Legislatura estatal. En conjunto, están en la búsqueda de inversiones legislativas que permitan asegurar la financiación y el personal necesario para mantener las operaciones del SNAP bajo los nuevos lineamientos federales.

Además, se requiere un presupuesto para reemplazar las tarjetas de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT) actuales por versiones con chip, con el objetivo de mejorar la seguridad y reducir el fraude.

Para llevar a cabo estas iniciativas, el ODHS ha solicitado $114,6 millones del fondo general del estado para el bienio 2025-2027. De esta suma, se destinarían $54,4 millones para cubrir el aumento en la participación estatal en los costos administrativos de SNAP, que pasará del 50% al 75% a partir de octubre de 2026.

Asimismo, se asignarían $39,3 millones a la actualización de sistemas y servicios de tecnología de la información, con el fin de minimizar los errores en los pagos de SNAP. A partir de octubre de 2027, los estados que presenten una tasa de error superior al 6% enfrentarán penalizaciones que oscilarán entre el 5% y el 15% de los costos de los beneficios.