INDIGNACIÓN en Walmart de Andover por agentes de ICE que arrestaron a sujeto que compraba ropa

Las agencias federales están desplegando toda su fuerza en Minnesota, Estados Unidos, para dar con el paradero de miles de indocumentados repartidos por todo el estado. Uno de los más recientes episodios tuvo lugar en un Walmart de Andover en las Twin Cities (Minneapolis y Saint Paul), donde un hombre fue arrestado mientras estaba comprando productos en el interior de la tienda minorista.

ICE arresta a hispano en Walmart de Andover, Minneapolis

El video fue captado por testigos de la detención, quienes luego compartirían el clip en diversas redes sociales, y lo que vemos es a un hombre de polo rojo ser arrestado por dos agentes pertenecientes al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE por sus siglas en inglés.

La persona que filma el arresto le pregunta en perfecto castellano su nombre, a lo que este responde a "Víctor", seguidamente le dice dónde vive, tras lo cual asegura que fue a Walmart a comprar ropa y los agentes, de la nada, lo arrestaron. Los espectadores gritan y reclaman el accionar de los oficiales de ICE, pero estos hacen caso omiso a los reclamos.

Por ello, una vez enmarrocado, conducen a Víctor fuera del Walmart local. La mujer que graba enfoca los carros y se le escucha decir en español "estas son las placas". El video acaba cuando los agentes introducen en una camioneta color gris al hombre hispano, mientras las personas que presencian el hecho hacen comentarios como: "esto es una vergüenza".

Violencia de ICE en Minnesota produce indignación

Se sabe que agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tiene uno de sus puntos preferidos de acción en las tiendas minoristas en Minnesota, no solo en Walmart, también en otros establecimientos muy conocidos en los Estados Unidos como son Target, Costco o inclusive Home Depot, en cuyas sucursales se han reportado arrestos, algunos con uso excesivo de la violencia, contra presuntos inmigrantes ilegales.

La cuenta de Facebook que compartió el metraje, Tzica de corazón, haciendo uso de un lenguaje coloquial, describió la indignación de mucho, sobre todo de la comunidad hispana que, de acuerdo a las estadísticas de organizaciones no gubernamentales que ven el tema migratorio, la población más afectada por la política migratoria del actual gobierno de Donald Trump son mayoritariamente de origen latinoamericano.

"Amigos que triste es ver nuestra gente como los están deteniendo en diferentes negocios, la verdad esto es muy triste, esto pasó hace rato aproximadamente 2 horas y pues no es justo esto".