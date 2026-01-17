¡PELIGRO en Walmart de Bradford Township! Reportan MÚLTIPLES INCENDIOS en almacén de Pensilvania por falla robótica

Cuando el reloj marcaba las 11:15 p.m. del viernes 16 de enero de 2026, se reportaron una serie de incendios en el Centro de Distribución de Walmart en Bradford Township, condado de Clearfield, Pensilvania (Estados Unidos), el cual generó mucha preocupación entre los residentes de la zona.

Reportan múltiples incendios en Walmart de Bradford Township, Pensilvania

Fue el personal de la Compañía de Bomberos Voluntarios del Municipio de Lawrence quienes llegaron a la zona del desastre para dar soporte a los Compañía de Bomberos Voluntarios de BJW, quienes fueron los primeros en llegar al Centro de Distribución de Walmart.

Al averiguar los motivos que llevaron al inicio del incendio, testigos y trabajadores coincidieron en señalar que el fuego fue provocado no por una falla humana, sino por el desperfecto de una máquina robótico que se incendió, por lo que las llamas no hicieron más que expandirse por el lugar siendo incontenible para los empleados.

El primer incendio se reportó al promediar las 11:15 p.m.

Los funcionarios emergencia revelaron que el personal encargado se mantuvo en la zona del incendio poco más de una hora. Pero, esto estaría lejos de acabar, porque una vez que los servicios de emergencia dejaran la zona asegurada, recibieron llamada de urgencia del mismo lugar. ¿Qué sucedió? Otro incendió se desató.

De acuerdo a lo revelado por la Compañía de Bomberos Voluntarios de Morris, fue el sistema de rociadores el que pudo contener el segundo incendio que tuvo lugar en las estanterías del segundo y tercer piso, en tanto que los equipos extinguieron rápidamente el mismo.