0

¡PELIGRO en Walmart de Bradford Township! Reportan MÚLTIPLES INCENDIOS en almacén de Pensilvania por falla robótica

Los bomberos voluntarios fueron los primeros en llegar al lugar que tiñó de rojo el cielo de Bradford Township. Al momento se reportó otro incendio en el mismo lugar.

Joel Dávila
El evento se produjo debido al fallo de una máquina robótica que se incendió.
El evento se produjo debido al fallo de una máquina robótica que se incendió. | Composición Joel Dávila/Líbero
COMPARTIR

Cuando el reloj marcaba las 11:15 p.m. del viernes 16 de enero de 2026, se reportaron una serie de incendios en el Centro de Distribución de Walmart en Bradford Township, condado de Clearfield, Pensilvania (Estados Unidos), el cual generó mucha preocupación entre los residentes de la zona.

Se desconoce el estado de salud de la mujer.

PUEDES VER: ¡PELIGRO en Walmart de Ware! Mujer es atropellada violentamente en estacionamiento de tienda de Massachusetts

Reportan múltiples incendios en Walmart de Bradford Township, Pensilvania

Fue el personal de la Compañía de Bomberos Voluntarios del Municipio de Lawrence quienes llegaron a la zona del desastre para dar soporte a los Compañía de Bomberos Voluntarios de BJW, quienes fueron los primeros en llegar al Centro de Distribución de Walmart.

Al averiguar los motivos que llevaron al inicio del incendio, testigos y trabajadores coincidieron en señalar que el fuego fue provocado no por una falla humana, sino por el desperfecto de una máquina robótico que se incendió, por lo que las llamas no hicieron más que expandirse por el lugar siendo incontenible para los empleados.

Walmart

El primer incendio se reportó al promediar las 11:15 p.m.

Los funcionarios emergencia revelaron que el personal encargado se mantuvo en la zona del incendio poco más de una hora. Pero, esto estaría lejos de acabar, porque una vez que los servicios de emergencia dejaran la zona asegurada, recibieron llamada de urgencia del mismo lugar. ¿Qué sucedió? Otro incendió se desató.

De acuerdo a lo revelado por la Compañía de Bomberos Voluntarios de Morris, fue el sistema de rociadores el que pudo contener el segundo incendio que tuvo lugar en las estanterías del segundo y tercer piso, en tanto que los equipos extinguieron rápidamente el mismo.

Joel Dávila
AUTOR: Joel Dávila

Redactor de Líbero, sección Ocio. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con mas de 13 años de experiencia en contenido digital, periodismo institucional y redacción SEO.

Lo más visto

  1. ¡PELIGRO en Walmart de Ware! Mujer es atropellada violentamente en estacionamiento de tienda de Massachusetts

  2. INDIGNACIÓN en Walmart de Minneapolis: ACUSAN a mujer de robar más de $1,700 en Little Falls y podría enfrentar cinco años de PRISIÓN

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano