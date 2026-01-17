¡TRIUNFO para inmigrantes en EE. UU.! ICE reconoce que fue un ERROR deportar a universitaria de 19 años de Austin, Texas

Uno de los casos que ha movido bastante a la opinión pública en torno al accionar del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) fue la extraña como rápida deportación de Any López Belloza, quien fuera arrestada en las vísperas del Día de Acción de Gracias en noviembre de 2025, luego expulsada de Estados Unidos hacia Honduras, pero hoy la agencia migratoria ha reconocido que cometió un "error" en este caso.

ICE reconoce que cometió un "error" en la deportación de Any López Belloza

El día de su arresto, Any se encontraba en el aeropuerto lista para tomar el carro que la llevaría a casa de sus padres para pasar en familia Acción de Gracias, pero a casi dos meses de su deportación, la administración de Donald Trump declaró que ya se le había ordenado dejar el país en 2015, pero que los agentes no debieron iniciar el proceso de expulsión.

Como se recuerda, un juez federal emitió una orden para impedir que la estudiante universitaria de 19 años fuera deportada mientras se encontraba retenida en Boston, pero esta fue desestimada, siendo trasladada a Texas al día siguiente de su detención y deportada a Honduras, tierra de sus padres.

El pasado martes 13 de enero de 2026, al revisar el caso, los abogados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) reconocieron que el caso de Any López Belloza fue un "error", reconocimiento que fue publicado inicialmente por The Associated Press.

Tras esto, KUT.org intentó contactar con ICE para obtener información sobre el tema, pero no recibieron respuesta. Sin embargo, Todd Pomerleau, abogado de López Belloza, confesó estar sorprendido por la admisión de culpa ante un tribunal, a la vez que se mantiene presentando mociones que le permitan a Any regresar a los Estados Unidos.

"Creo que cuando el gobierno se disculpa de esta manera, algo poco común hoy en día, voy a asumir que es sincero. Y conozco muchas maneras de hacerlo rápidamente, porque hay maneras de hacerlo lentamente. Quiero la solución rápida", dijo el abogado en cuestión.

¿Cuándo volverá Any López Belloza a casa de sus padres en Austin, Texas?

Desde el momento en que Any fue deportada de Estados Unidos, Pomerleau ha presentado los trámites necesarios para que Any y sus padres obtengan la residencia permanente; por ello, en la moción del viernes 16 en horas de la mañana presentó diversas opciones para su retorno a casa, mientras tanto un juez de Boston se encargará de dar la decisión.

En ese sentido, el pasado jueves 15 de enero, Any López Belloza habló con CNN, asegurando que espera con todo su corazón volver a la casa de sus padres en Texas, pero que luego quiero regresar a Boston para continuar con sus estudios universitarios que se vieron truncos por al accionar de ICE: "Acepto sus disculpas y espero que, a partir de ellas, pueda volver a estudiar y también estar en casa con mis padres".

La información que tenemos a la mano sobre Any López Belloza es que cuando tenía 7 años, ella y su madre huyeron de Honduras hacia Estados Unidos, creciendo desde entonces en Austin, Texas. Sin embargo, de acuerdo a la información que ICE dio a KUT, en 2015 recibió una orden de deportación y se le concedió en "debido proceso".

Sin embargo, el abogado Todd Pomerleau asegura que no hay constancia de una orden de deportación vigente antes de su deportación en noviembre de 2025, por lo que por estas y otras razones de peso espera obtener un fallo favorable en las siguientes semanas: "Voy a reconocerlo como lo que es: un acto de contrición y voy a asumir de buena fe, porque antes de esa disculpa, no estaba asumiendo buena fe", sentenció.