ALERTA ROJA en Colorado: confirman la muerte de tercer niño por enfermedad asociada a la INFLUENZA
El Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado confirmó la muerte de un tercer niño por una enfermedad asociada a la influenza.
El viernes por la mañana, las autoridades de Colorado confirmaron la tercera muerte infantil vinculada a la influenza durante la temporada de enfermedades respiratorias 2025-2026. El menor fallecido tenía menos de cinco años y residía fuera del área metropolitana de Denver.
PUEDES VER: ALERTA ROJA para inmigrantes en Minnesota y Maine: tribunal federal permite que agentes tomen TÁCTICAS AGRESIVAS mientras operativos migratorios se expanden
El Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE) verificó que el deceso ocurrió en diciembre de 2025 y fue consecuencia de complicaciones derivadas de la gripe. Expertos en salud recomiendan a padres y cuidadores vacunar a los menores de edad y a los residentes mayores, grupo especialmente vulnerable durante esta temporada.
Detalles de las muertes infantiles por influenza en Colorado
La primera muerte infantil por influenza en el estado se registró a principios de diciembre de 2025 y afectó a un niño en edad escolar primaria. Posteriormente, se confirmó el fallecimiento de un estudiante de secundaria, también fuera del área metropolitana de Denver.
Confirman la muerte de tercer niño por enfermedad asociada a la influenza en Colorado.
Con la tercera muerte, el estado enfatiza la gravedad de la temporada de gripe 2025-2026 y subraya la necesidad de medidas preventivas. Los expertos recuerdan que la vacunación contra la influenza sigue siendo la herramienta más efectiva para proteger a niños y adultos mayores de complicaciones graves.
Recomendaciones de salud pública y prevención
Las autoridades del CDPHE insisten en que todas las familias aseguren la vacunación anual de sus hijos y personas mayores de 65 años. Además, se recomienda el lavado frecuente de manos, el uso de mascarillas en entornos de alto riesgo y evitar el contacto cercano con personas enfermas.
Las vacunas contra la influenza están disponibles en clínicas, farmacias y centros de salud comunitarios de Colorado, y los funcionarios destacan que mientras más personas se vacunen, mayor será la protección de la comunidad frente a complicaciones graves de la gripe.
- 1
ALERTA ROJA para inmigrantes en Minnesota y Maine: tribunal federal permite que agentes tomen TÁCTICAS AGRESIVAS mientras operativos migratorios se expanden
- 2
ALERTA en Walmart del condado de Bucks: reportan ARRESTO inmediato de mujer que ABANDONÓ a recién nacido dentro de auto
- 3
ALERTA en Estados Unidos: millones deberán adelantar sus relojes y perderán una hora de sueño en esta fecha
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90