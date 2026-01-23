ALERTA ROJA en Colorado: confirman la muerte de tercer niño por enfermedad asociada a la INFLUENZA

El viernes por la mañana, las autoridades de Colorado confirmaron la tercera muerte infantil vinculada a la influenza durante la temporada de enfermedades respiratorias 2025-2026. El menor fallecido tenía menos de cinco años y residía fuera del área metropolitana de Denver.

El Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE) verificó que el deceso ocurrió en diciembre de 2025 y fue consecuencia de complicaciones derivadas de la gripe. Expertos en salud recomiendan a padres y cuidadores vacunar a los menores de edad y a los residentes mayores, grupo especialmente vulnerable durante esta temporada.

Detalles de las muertes infantiles por influenza en Colorado

La primera muerte infantil por influenza en el estado se registró a principios de diciembre de 2025 y afectó a un niño en edad escolar primaria. Posteriormente, se confirmó el fallecimiento de un estudiante de secundaria, también fuera del área metropolitana de Denver.

Con la tercera muerte, el estado enfatiza la gravedad de la temporada de gripe 2025-2026 y subraya la necesidad de medidas preventivas. Los expertos recuerdan que la vacunación contra la influenza sigue siendo la herramienta más efectiva para proteger a niños y adultos mayores de complicaciones graves.

Recomendaciones de salud pública y prevención

Las autoridades del CDPHE insisten en que todas las familias aseguren la vacunación anual de sus hijos y personas mayores de 65 años. Además, se recomienda el lavado frecuente de manos, el uso de mascarillas en entornos de alto riesgo y evitar el contacto cercano con personas enfermas.

Las vacunas contra la influenza están disponibles en clínicas, farmacias y centros de salud comunitarios de Colorado, y los funcionarios destacan que mientras más personas se vacunen, mayor será la protección de la comunidad frente a complicaciones graves de la gripe.