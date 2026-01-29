- Hoy:
¡CORREN PELIGRO! Inmigrantes que lleguen a EE. UU. podrían perder su visa si encuentran ESTA información en su celular
Los agentes pueden inspeccionar correos y archivos en busca de contenido considerado una amenaza, lo que podría derivar en la revocación de visas.
La entrada a Estados Unidos se ha vuelto más estricta para los inmigrantes y turistas debido al nuevo programa de Verificación Mejorada aplicado en los puertos fronterizos internacionales. Esta medida permite a las autoridades revisar teléfonos móviles y computadoras en busca de información considerada una amenaza para la seguridad nacional, lo que puede afectar la validez de visas y permisos de residencia.
El programa se apoya en una orden ejecutiva firmada el año pasado y forma parte de la política migratoria impulsada por el gobierno de Donald Trump, que busca endurecer los controles y frenar la inmigración ilegal. Los viajeros deben tener en cuenta que cualquier contenido sospechoso en sus dispositivos puede poner en riesgo su entrada al país.
Qué es la Verificación Mejorada y cómo funciona
El programa de Verificación Mejorada permite que los agentes del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) inspeccionen dispositivos electrónicos al ingresar al país. Los funcionarios revisan correos, mensajes, aplicaciones y archivos para detectar posibles actividades ilegales o riesgosas que puedan comprometer la seguridad nacional.
Inmigrantes que lleguen a EE. UU. podrían perder la visa si les encuentran archivos sospechosos en el celular.
Negarse a entregar el celular o computadora durante estos controles puede derivar en la retención del dispositivo y la apertura de un informe, lo que podría llevar a la revocación de la visa o la denegación de entrada al país. Incluso quienes ya poseen residencia legal no están exentos de estas inspecciones si se considera que su actividad representa un riesgo.
Contenido que podría poner en riesgo la visa
Entre los elementos considerados de riesgo se incluyen mensajes relacionados con la búsqueda de empleo sin autorización, estudios sin visado de estudiante y referencias a armas, drogas u otras actividades ilegales. La presencia de estos datos puede derivar en sanciones inmediatas o pérdida de permisos migratorios.
Los expertos advierten que estas medidas afectan a inmigrantes y turistas por igual, y que la política está diseñada para reforzar la seguridad fronteriza. Quienes viajen a EE. UU. deben revisar cuidadosamente la información almacenada en sus dispositivos antes de cruzar la frontera.
