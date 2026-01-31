ALERTA para ciudadanos en Georgia y Carolina del Norte: TORMENTA INVERNAL provoca el cierre de estas escuelas, consulta la lista y protege a tus hijos

Una intensa tormenta invernal, asociada al sistema Gianna, está impactando a Georgia y al sureste de Carolina del Norte, obligando a distritos escolares y universidades a cancelar las clases presenciales, suspender actividades y modificar sus calendarios académicos.

Las autoridades advierten sobre fuertes nevadas, vientos intentos y temperaturas bajo cero, condiciones que representan un riesgo para los estudiantes y personal educativo. A continuación, en esta nota, te brindamos la lista de las instituciones que han anunciado cierres y cambios en sus actividades.

Cierres y cancelaciones de escuelas en Georgia

En Georgia, las cancelaciones afectan principalmente al fin de semana del 31 de enero y 1 de febrero, sobre todo en el área metropolitana de Atlanta y el norte del estado. Las autoridades estatales mantienen un estado de emergencia y recomiendan evitar desplazamientos no esenciales debido a condiciones peligrosas en las carreteras.

La tormenta invernal Gianna provoca cierres de escuelas y universidades en Georgia y Carolina del Norte.

Distritos como Atlanta Public Schools, DeKalb, Fulton, Cobb, Gwinnett, Cherokee, Clayton y Forsyth, entre otros, suspendieron todas las actividades escolares, extracurriculares y deportivas del fin de semana. Además, universidades como Emory University y Georgia Gwinnett College cerraron campus o trasladaron operaciones a modalidad virtual, mientras Kennesaw State University opera con servicios modificados.

Cambios académicos en Carolina del Norte por la tormenta

En el sureste de Carolina del Norte, los condados de New Hanover, Brunswick y Pender se encuentran bajo Winter Storm Warning y Extreme Cold Warning. Ante este escenario, gobiernos locales y distritos educativos anunciaron cierres de oficinas públicas, campus universitarios y escuelas, además de ajustes para el lunes 2 de febrero.

Instituciones como UNC Wilmington (UNCW), Cape Fear Community College y Brunswick Community College cancelaron clases presenciales desde el sábado hasta el lunes, pasando a aprendizaje remoto cuando es posible. Los distritos escolares de New Hanover, Brunswick y Pender suspendieron actividades del fin de semana y declararon días de nieve o modalidad virtual para el inicio de la semana.

Recomendaciones para las familias ante el clima extremo

Las autoridades piden a madres y padres de familia consultar de forma permanente los canales oficiales de cada distrito escolar y universidad, ya que la lista de cierres puede actualizarse conforme avanza la tormenta. También recomiendan:

Limitar salidas y traslados innecesarios.

Preparar un kit de emergencia con alimentos, agua, linternas y medicamentos.

Proteger el hogar ante el frío extremo, especialmente tuberías y sistemas de calefacción.

. Vestir a los niños con ropa térmica adecuada y evitar la exposición prolongada al frío.

Lista de escuelas y universidades que cancelan actividades en Georgia y Carolina del Norte

Actividades presenciales canceladas en escuelas de Georgia (31 de enero y 1 de febrero)

Atlanta Public Schools

Bartow County Schools

Brenau University

Cherokee County Schools

City Schools of Decatur

Clayton County Public Schools

Cobb County School District

Dalton Public Schools

Dawson County Schools

DeKalb County School District

Douglas County School System

Emory University

Forsyth County Schools

Fulton County Schools

Georgia Gwinnett College

Gilmer County Schools

Griffin-Spalding County Schools

Gwinnett County Public Schools

Hall County Schools

Jackson County Schools

Oconee County School District

Pickens County Schools

Rockdale County Public Schools

Union County Schools

Cancelaciones parciales

Henry County School District (eventos del sábado)

Marietta City Schools (eventos del sábado; monitorean el resto del fin de semana)

Operaciones virtuales o modificadas

Georgia Gwinnett College (clases virtuales el sábado)

Kennesaw State University (operaciones modificadas y mayor trabajo remoto)

Lista de escuelas y universidades con cierres en Carolina del Norte

Cierre total de campus o paso a modalidad remota

Brunswick Community College

Cape Fear Community College

UNC Wilmington (UNCW)

New Hanover County Schools

Brunswick County Schools

Pender County Schools

Otras entidades educativas y servicios relacionados