¡IMAGEN DE TERROR! Así luce la tormenta invernal Fern de Estados Unidos vista DESDE EL ESPACIO
Hasta el momento, la tormenta invernal Fern viene dejando 12 muertos, más de 800 mil personas sin servicio eléctrico y temperaturas extremas de -43 grados en muchos estados.
Desde el viernes 23 de enero de 2026 la tormenta invernal Fern viene azotando gran parte de los Estados Unidos, afectando a más de 230 millones de estadounidenses que son presas de vientos gélidas, temperaturas extremadamente bajas, todo ello ha provocado una serie de inconvenientes, hasta muertes y una imagen vista desde el espacio nos ayuda a entender la magnitud de este fenómeno natural.
Así se ve la tormenta invernal Fern de Estados Unidos desde el espacio
En una imagen compartida, se puede ver el avance de Fern por el basto territorio de los Estados Unidos, la misma que se extiende desde el valle del Mississippi, desde el suroeste del país hacia Nueva Inglaterra (que comprende, mayoritariamente, Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island y Connecticut).
Esto ha provocado que el hielo dañino deje sin electricidad a más de un millón de clientes en la región del Atlántico Medio y el sur, lo que podría dejar a todas estas personas sin servicio eléctrico durante varios días en zonas como Nashville, Mississippi entre otras que han sido dañadas severamente.
Asimismo, hasta el momento, se ha reportado la cancelación de más 17 mil vuelos, una cantidad pocas veces vista en el país, en buena medida ello responde al cierre de los aeropuertos en las principales ciudades a lo largo de la zona afectada por la tormenta en EE. UU.
Las escuelas tampoco se han salvado de medidas extraordinarias: las clases presenciales han sido suspendidas, en la mayoría de los casos se están aplicando la modalidad remota desde este lunes 26 de enero de 2026.
