Partidos de hoy, lunes 26 de enero: Programación, horarios y canales de TV

Te presentamos la programación completa de los partidos que se realizarán este lunes 26 de enero. Horarios y canales para ver fútbol en vivo.

Jesús Yupanqui
Programación de partidos que se realizarán hoy lunes 26 de enero.
Programación de partidos que se realizarán hoy lunes 26 de enero. | FOTO: Composición Líbero
Los partidos que se realizarán hoy lunes 26 de enero. Por LaLiga, Girona se meirá contra Getafe, en la Premier League, Everton y Leeds protagonizarán un partidazo. Horarios y canales para ver en vivo los compormisos.

Al Nassr con Cristiano Ronaldo se enfrenta al Al Taawon por la Liga Profesional Saudí.

PUEDES VER: Al Nassr vs Al Taawon EN VIVO con Cristiano Ronaldo: a qué hora juega y dónde ver la Liga Saudí

Partidos de hoy por LaLiga

HoraPartidoCanal
15:00Girona vs. GetafeESPN 3 y Disney Plus

Partidos de hoy por la Premier League

HoraPartidoCanal
15:00Everton vs. Leeds Utd.ESPN 2 y Disney Plus

Partidos de hoy por la Serie A

HoraPartidoCanal
14:45Verona vs. UdineseDisney Plus.

Partidos de hoy por la Liga Profesional Saudí

HorariosPartidosCanales
10:20Al Hazem vs. Damac--
12:30Al Nassr vs. Al TaawonZapping y Claro TV+.
12:30Al Ittihad vs. Al Okhdood--

Partidos de hoy por la Liga Argentina

HoraPartidoCanal
15:00Platense vs. InstitutoDisney Plus

Partidos de hoy por la Liga de Australia

HoraPartidoCanal
1:40Melbourne Victory vs. Sydney

Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica

HoraPartidoCanal
21:00Pérez Zeledón vs. Sporting FCFUTV

Partidos de hoy por la Liga de Panamá

HoraPartidoCanal
20:30UMECIT vs. Plaza AmadorBet365

Partidos de hoy por la Liga de Portugal

HoraPartidoCanal
15:15Oporto vs. Gil VicenteClaro TV +, Zapping y Bet365.

Horario peruano, colombiano y ecuatoriano.

