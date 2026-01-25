- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal vs U Católica
- Barcelona vs Real Oviedo
- Boca Juniors vs Riestra
- Bolivia vs México
- Universitario
- Alianza Lima
- Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
Partidos de hoy, lunes 26 de enero: Programación, horarios y canales de TV
Te presentamos la programación completa de los partidos que se realizarán este lunes 26 de enero. Horarios y canales para ver fútbol en vivo.
Los partidos que se realizarán hoy lunes 26 de enero. Por LaLiga, Girona se meirá contra Getafe, en la Premier League, Everton y Leeds protagonizarán un partidazo. Horarios y canales para ver en vivo los compormisos.
PUEDES VER: Al Nassr vs Al Taawon EN VIVO con Cristiano Ronaldo: a qué hora juega y dónde ver la Liga Saudí
Partidos de hoy por LaLiga
|Hora
|Partido
|Canal
|15:00
|Girona vs. Getafe
|ESPN 3 y Disney Plus
Partidos de hoy por la Premier League
|Hora
|Partido
|Canal
|15:00
|Everton vs. Leeds Utd.
|ESPN 2 y Disney Plus
Partidos de hoy por la Serie A
|Hora
|Partido
|Canal
|14:45
|Verona vs. Udinese
|Disney Plus.
Partidos de hoy por la Liga Profesional Saudí
|Horarios
|Partidos
|Canales
|10:20
|Al Hazem vs. Damac
|--
|12:30
|Al Nassr vs. Al Taawon
|Zapping y Claro TV+.
|12:30
|Al Ittihad vs. Al Okhdood
|--
Partidos de hoy por la Liga Argentina
|Hora
|Partido
|Canal
|15:00
|Platense vs. Instituto
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga de Australia
|Hora
|Partido
|Canal
|1:40
|Melbourne Victory vs. Sydney
Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica
|Hora
|Partido
|Canal
|21:00
|Pérez Zeledón vs. Sporting FC
|FUTV
Partidos de hoy por la Liga de Panamá
|Hora
|Partido
|Canal
|20:30
|UMECIT vs. Plaza Amador
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Portugal
|Hora
|Partido
|Canal
|15:15
|Oporto vs. Gil Vicente
|Claro TV +, Zapping y Bet365.
Horario peruano, colombiano y ecuatoriano.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90