0
EN DIRECTO
Sporting Cristal vs U Católica por la Tarde Celeste

Juez descontrolado causa DISTURBIOS en Walmart de Kleberg, Texas: le descubrieron bolsa con "sustancia controlada"

El juez de paz del condado de Kleberg tuvo "contacto físico" con un empleado de Walmart quien, finalmente, presentó una denuncia en contra del letrado.

Joel Dávila
La policía está haciendo las averiguaciones para conocer las motivaciones del abogado.
La policía está haciendo las averiguaciones para conocer las motivaciones del abogado. | Composición Joel Dávila/Líbero
COMPARTIR

El sábado 24 de enero, quizás sin que nadie lo advirtiera por su reputación en su comunidad, Brandon Barrera, un juez de paz del condado de kleberg, Texas, Estados Unidos, ingresó al Walmart de Kingsville y comenzó a causar disturbios dentro de la tienda minorista, por lo que terminó siendo detenido por la policía local quienes, además, hicieron un hallazgo un tanto perturbador.

La policía publicó una actualización sobre este caso.

PUEDES VER: AMENAZA de bomba en Walmart de Boerne obliga evacuación forzosa en tienda de Texas: ¿Qué sucedió?

Juez es arrestado tras causar disturbios en Walmart de Kingsville, Texas

El suceso tuvo lugar en la tienda ubicada en East General Cavazos y cuando los agentes del Departamento de Policía de kingsville llegaron al edificio minorista, empleados del local les informaron que el desadaptado juez tuvo "contacto físico" con uno de los trabajadores.

Walmart

Juez de paz del condado de Kleberg arrestado por causar problemas en Walmart de Texas. (Foto: kristv.com)

Cuando los oficiales se acercaron a la presunta víctima, este confeso que quería presentar cargos en contra del abogado. Durante el arresto de Barrera, la policía local encontró una "bolsita" que contenía una sustancia que, se cree, es controlada, la cual ha sido presentada como evidencia, la misma que será analizada por las autoridades.

Tras la detención, llevaron al sujeto hacia la cárcel del condado de Kleberg donde, además de ser fichado, es retenido mientras esperar el inicio del juicio en su contra. Sin embargo, el Departamento de Policía de Kleberg reveló que aún se están investigando los motivos de Brandon Barrera para actuar de tal forma.

Joel Dávila
AUTOR: Joel Dávila

Redactor de Líbero, sección Ocio. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con mas de 13 años de experiencia en contenido digital, periodismo institucional y redacción SEO.

Lo más visto

  1. MUCHA ATENCIÓN, clientes de Walmart y Target en Texas: los nuevos horarios de las tiendas por TORMENTA INVERNAL

  2. ALERTA ROJA para inmigrantes en Minnesota y Maine: tribunal federal permite que agentes tomen TÁCTICAS AGRESIVAS mientras operativos migratorios se expanden

  3. PELIGRO para inmigrantes en EE. UU.: esto puede pasar si no le abres la puerta a agentes del ICE

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano