Juez descontrolado causa DISTURBIOS en Walmart de Kleberg, Texas: le descubrieron bolsa con "sustancia controlada"

El sábado 24 de enero, quizás sin que nadie lo advirtiera por su reputación en su comunidad, Brandon Barrera, un juez de paz del condado de kleberg, Texas, Estados Unidos, ingresó al Walmart de Kingsville y comenzó a causar disturbios dentro de la tienda minorista, por lo que terminó siendo detenido por la policía local quienes, además, hicieron un hallazgo un tanto perturbador.

Juez es arrestado tras causar disturbios en Walmart de Kingsville, Texas

El suceso tuvo lugar en la tienda ubicada en East General Cavazos y cuando los agentes del Departamento de Policía de kingsville llegaron al edificio minorista, empleados del local les informaron que el desadaptado juez tuvo "contacto físico" con uno de los trabajadores.

Juez de paz del condado de Kleberg arrestado por causar problemas en Walmart de Texas. (Foto: kristv.com)

Cuando los oficiales se acercaron a la presunta víctima, este confeso que quería presentar cargos en contra del abogado. Durante el arresto de Barrera, la policía local encontró una "bolsita" que contenía una sustancia que, se cree, es controlada, la cual ha sido presentada como evidencia, la misma que será analizada por las autoridades.

Tras la detención, llevaron al sujeto hacia la cárcel del condado de Kleberg donde, además de ser fichado, es retenido mientras esperar el inicio del juicio en su contra. Sin embargo, el Departamento de Policía de Kleberg reveló que aún se están investigando los motivos de Brandon Barrera para actuar de tal forma.