Partidos de hoy, domingo 25 de enero: Programación, horarios y canal de TV

Te presentamos la agenda completa de los partidos que se desarrollarán HOY domingo 25 de enero. Por LaLiga, Barcelona se medirá contra Real Oviedo en un duelo importante para el liderato; en la Premier League, Arsenal y Manchester United protagonizarán un partidazo. Horarios y canales para ver EN VIVO los compromisos.

Partidos amistosos de hoy

Hora Partido Canal 12:00 Sporting Cristal vs. U. Católica L1 MAX 13:00 Melgar vs. Macará Movistar Deportes 14:30 Bolivia vs. México -- 15:00 Cienciano vs. Bolívar L1 MAX 17:30 Sport Boys vs. Everton L1 MAX

Partidos de hoy por LaLiga

Horarios Partidos Canales 9:30 Borussia M'gladbach vs. Stuttgard ESPN 2 y Disney Plus 11:30 Friburgo vs. Colonia Disney Plus

Horarios Partidos Canales 8:00 Atlético Madrid vs. Mallorca ESPN y Disney Plus 10:15 Barcelona vs. Real Oviedo DSports y DGO 12:30 Real Sociedad vs. Celta de Vigo DSports y DGO 15:00 Alavés vs. Real Betis DSports y DGO

Partidos de hoy por la Ligue 1

Horarios Partidos Canales 9:00 Nantes vs. Niza Disney Plus 11:15 Brest vs Toulouse Disney Plus 11:15 Metz vs Lyon Disney Plus 11:15 Paris FC vs. Angers ESPN 3 y Disney Plus 14:45 Lille vs. Estrasburgo Disney Plus

Partidos de hoy por la Premier League

Horarios Partidos Canales 9:00 Brentford vs. Nottingham Forest Disney Plus 9:00 Crystal vs. Chelsea Disney Plus 9:00 Newcastle vs. Aston Villa Disney Plus 11:30 Arsenal vs. Manchester United ESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Serie A

Horarios Partidos Canales 6:30 Sassuolo vs. Cremonese ESPN 4 y Disney Plus 9:00 Atalanta vs. Parma Disney Plus 9:00 Genoa vs. Bolonia Disney Plus 12:00 Juventus vs. Nápoles ESPN 2 y Disney Plus 14:45 Roma vs. AC Milan ESPN 2 y Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga Profesional Saudí

Horarios Partidos Canales 10:20 Al Najma vs. Al Qadsiah -- 12:30 Al Fayha vs. Al Fateh -- 12:30 Al Riyadh vs. Al Hilal Zapping y Claro TV+

Partidos de hoy por la Liga Argentina

Horarios Partidos Canales 16:30 Boca vs. Deportivo Riestra ESPN y Disney Plus 19:00 Argentinos Jrs vs. Sarmiento Disney Plus 19:00 Tigre vs. Estudiantes Río Cuarto TyC Sports Internacional

Partidos de hoy por el Campeonato Carioca

Horarios Partidos Canales 16:00 Fluminense vs. Flamengo YouTube, Zapping y Globo 18:30 Boavista vs. Vasco Premiere

Partidos de hoy por el Campeonato Paulista

Horarios Partidos Canales 14:00 Santos vs. Bragantino Bet365, Claro TV+ y Zapping 15:00 Capivariano vs. Primavera Bet365 16:30 Novorizontino vs. Botafogo Bet365 18:30 Velo Clube vs. Corinthians Bet365, Zapping y Claro TV

Partidos de hoy por la Supercopa de Chile

Horarios Partidos Canal 17:00 U Católica vs. Coquimbo TNT Sports Premium

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

Horarios Partidos Canales 16:00 Águilas Doradas vs. Deportivo Pasto RCN Nuestra Tele, Bet365, Win Sports 18:10 Millonarios vs. Junior RCN Nuestra Tele y Bet365 20:00 Once Caldas vs. Ind. Santa Fe Fanatiz Internacional, Bet365 y Win Play.

Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica

Horarios Partidos Canales 16:00 Liberia vs. Herediano Teletica Canal 7 19:00 Saprissa vs. Cartaginés FUTV

Partidos de hoy por la Liga de Paraguay

Horarios Partidos Canales 16:00 Olimpia vs. Guaraní Bet365 y DSports 18:15 Sportivo Ameliano vs. Rubio Ñú Bet365 y DSports.

Horario peruano, colombiano y ecuatoriano.