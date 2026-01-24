Partidos de hoy, domingo 25 de enero: Programación, horarios y canal de TV

Te presentamos la agenda completa de los partidos que se desarrollarán HOY domingo 25 de enero. Por LaLiga, Barcelona se medirá contra Real Oviedo en un duelo importante para el liderato; en la Premier League, Arsenal y Manchester United protagonizarán un partidazo. Horarios y canales para ver EN VIVO los compromisos.
Partidos amistosos de hoy
|Hora
|Partido
|Canal
|12:00
|Sporting Cristal vs. U. Católica
|L1 MAX
|13:00
|Melgar vs. Macará
|Movistar Deportes
|14:30
|Bolivia vs. México
|--
|15:00
|Cienciano vs. Bolívar
|L1 MAX
|17:30
|Sport Boys vs. Everton
|L1 MAX
Partidos de hoy por LaLiga
|Horarios
|Partidos
|Canales
|9:30
|Borussia M'gladbach vs. Stuttgard
|ESPN 2 y Disney Plus
|11:30
|Friburgo vs. Colonia
|Disney Plus
Partidos de hoy por LaLiga
|Horarios
|Partidos
|Canales
|8:00
|Atlético Madrid vs. Mallorca
|ESPN y Disney Plus
|10:15
|Barcelona vs. Real Oviedo
|DSports y DGO
|12:30
|Real Sociedad vs. Celta de Vigo
|DSports y DGO
|15:00
|Alavés vs. Real Betis
|DSports y DGO
Partidos de hoy por la Ligue 1
|Horarios
|Partidos
|Canales
|9:00
|Nantes vs. Niza
|Disney Plus
|11:15
|Brest vs Toulouse
|Disney Plus
|11:15
|Metz vs Lyon
|Disney Plus
|11:15
|Paris FC vs. Angers
|ESPN 3 y Disney Plus
|14:45
|Lille vs. Estrasburgo
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Premier League
|Horarios
|Partidos
|Canales
|9:00
|Brentford vs. Nottingham Forest
|Disney Plus
|9:00
|Crystal vs. Chelsea
|Disney Plus
|9:00
|Newcastle vs. Aston Villa
|Disney Plus
|11:30
|Arsenal vs. Manchester United
|ESPN y Disney Plus
Partidos de hoy por la Serie A
|Horarios
|Partidos
|Canales
|6:30
|Sassuolo vs. Cremonese
|ESPN 4 y Disney Plus
|9:00
|Atalanta vs. Parma
|Disney Plus
|9:00
|Genoa vs. Bolonia
|Disney Plus
|12:00
|Juventus vs. Nápoles
|ESPN 2 y Disney Plus
|14:45
|Roma vs. AC Milan
|ESPN 2 y Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga Profesional Saudí
|Horarios
|Partidos
|Canales
|10:20
|Al Najma vs. Al Qadsiah
|--
|12:30
|Al Fayha vs. Al Fateh
|--
|12:30
|Al Riyadh vs. Al Hilal
|Zapping y Claro TV+
Partidos de hoy por la Liga Argentina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:30
|Boca vs. Deportivo Riestra
|ESPN y Disney Plus
|19:00
|Argentinos Jrs vs. Sarmiento
|Disney Plus
|19:00
|Tigre vs. Estudiantes Río Cuarto
|TyC Sports Internacional
Partidos de hoy por el Campeonato Carioca
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Fluminense vs. Flamengo
|YouTube, Zapping y Globo
|18:30
|Boavista vs. Vasco
|Premiere
Partidos de hoy por el Campeonato Paulista
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Santos vs. Bragantino
|Bet365, Claro TV+ y Zapping
|15:00
|Capivariano vs. Primavera
|Bet365
|16:30
|Novorizontino vs. Botafogo
|Bet365
|18:30
|Velo Clube vs. Corinthians
|Bet365, Zapping y Claro TV
Partidos de hoy por la Supercopa de Chile
|Horarios
|Partidos
|Canal
|17:00
|U Católica vs. Coquimbo
|TNT Sports Premium
Partidos de hoy por la Liga de Colombia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Águilas Doradas vs. Deportivo Pasto
|RCN Nuestra Tele, Bet365, Win Sports
|18:10
|Millonarios vs. Junior
|RCN Nuestra Tele y Bet365
|20:00
|Once Caldas vs. Ind. Santa Fe
|Fanatiz Internacional, Bet365 y Win Play.
Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Liberia vs. Herediano
|Teletica Canal 7
|19:00
|Saprissa vs. Cartaginés
|FUTV
Partidos de hoy por la Liga de Paraguay
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Olimpia vs. Guaraní
|Bet365 y DSports
|18:15
|Sportivo Ameliano vs. Rubio Ñú
|Bet365 y DSports.
Horario peruano, colombiano y ecuatoriano.