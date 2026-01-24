0

Partidos de hoy, domingo 25 de enero: Programación, horarios y canal de TV

Revisa la agenda completa de los partidos que se realizarán HOY domingo 25 de enero. Tenemos fútbol en vivo y gratis en las principales ligas del mundo.

Jesús Yupanqui
Los partidos que se realizarán HOY domingo 25 de enero.
Los partidos que se realizarán HOY domingo 25 de enero. | FOTO: Composición Líbero
Te presentamos la agenda completa de los partidos que se desarrollarán HOY domingo 25 de enero. Por LaLiga, Barcelona se medirá contra Real Oviedo en un duelo importante para el liderato; en la Premier League, Arsenal y Manchester United protagonizarán un partidazo. Horarios y canales para ver EN VIVO los compromisos.

Barcelona recibirá a Real Oviedo por la fecha 21 de LaLiga EA Sports 2025-26

PUEDES VER: Barcelona vs Real Oviedo EN VIVO por LaLiga: horario, pronóstico y dónde ver

Partidos amistosos de hoy

HoraPartidoCanal
12:00Sporting Cristal vs. U. CatólicaL1 MAX
13:00Melgar vs. MacaráMovistar Deportes
14:30Bolivia vs. México--
15:00Cienciano vs. BolívarL1 MAX
17:30Sport Boys vs. EvertonL1 MAX

Partidos de hoy por LaLiga

HorariosPartidosCanales
9:30Borussia M'gladbach vs. StuttgardESPN 2 y Disney Plus
11:30Friburgo vs. ColoniaDisney Plus

Partidos de hoy por LaLiga

HorariosPartidosCanales
8:00Atlético Madrid vs. MallorcaESPN y Disney Plus
10:15Barcelona vs. Real OviedoDSports y DGO
12:30Real Sociedad vs. Celta de VigoDSports y DGO
15:00Alavés vs. Real BetisDSports y DGO

Partidos de hoy por la Ligue 1

HorariosPartidosCanales
9:00Nantes vs. NizaDisney Plus
11:15Brest vs ToulouseDisney Plus
11:15Metz vs LyonDisney Plus
11:15Paris FC vs. AngersESPN 3 y Disney Plus
14:45Lille vs. EstrasburgoDisney Plus

Partidos de hoy por la Premier League

HorariosPartidosCanales
9:00Brentford vs. Nottingham ForestDisney Plus
9:00Crystal vs. ChelseaDisney Plus
9:00Newcastle vs. Aston VillaDisney Plus
11:30Arsenal vs. Manchester UnitedESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Serie A

HorariosPartidosCanales
6:30Sassuolo vs. CremoneseESPN 4 y Disney Plus
9:00Atalanta vs. ParmaDisney Plus
9:00Genoa vs. BoloniaDisney Plus
12:00Juventus vs. NápolesESPN 2 y Disney Plus
14:45Roma vs. AC MilanESPN 2 y Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga Profesional Saudí

HorariosPartidosCanales
10:20Al Najma vs. Al Qadsiah--
12:30Al Fayha vs. Al Fateh--
12:30Al Riyadh vs. Al HilalZapping y Claro TV+

Partidos de hoy por la Liga Argentina

HorariosPartidosCanales
16:30Boca vs. Deportivo RiestraESPN y Disney Plus
19:00Argentinos Jrs vs. SarmientoDisney Plus
19:00Tigre vs. Estudiantes Río CuartoTyC Sports Internacional

Partidos de hoy por el Campeonato Carioca

HorariosPartidosCanales
16:00Fluminense vs. FlamengoYouTube, Zapping y Globo
18:30Boavista vs. VascoPremiere

Partidos de hoy por el Campeonato Paulista

HorariosPartidosCanales
14:00Santos vs. BragantinoBet365, Claro TV+ y Zapping
15:00Capivariano vs. PrimaveraBet365
16:30Novorizontino vs. BotafogoBet365
18:30Velo Clube vs. CorinthiansBet365, Zapping y Claro TV

Partidos de hoy por la Supercopa de Chile

HorariosPartidosCanal
17:00U Católica vs. CoquimboTNT Sports Premium

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

HorariosPartidosCanales
16:00Águilas Doradas vs. Deportivo PastoRCN Nuestra Tele, Bet365, Win Sports
18:10Millonarios vs. JuniorRCN Nuestra Tele y Bet365
20:00Once Caldas vs. Ind. Santa FeFanatiz Internacional, Bet365 y Win Play.

Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica

HorariosPartidosCanales
16:00Liberia vs. HeredianoTeletica Canal 7
19:00Saprissa vs. CartaginésFUTV

Partidos de hoy por la Liga de Paraguay

HorariosPartidosCanales
16:00Olimpia vs. GuaraníBet365 y DSports
18:15Sportivo Ameliano vs. Rubio ÑúBet365 y DSports.

Horario peruano, colombiano y ecuatoriano.

