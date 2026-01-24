Bolivia vs. México EN VIVO: alineaciones, horario y dónde ver amistoso internacional

No te pierdas este domingo 25 de enero el partido entre las selecciones de Bolivia vs. México en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera Costas de la ciudad de Santa Cruz, por un nuevo amistoso internacional. El compromiso se llevará a cabo a las 14.30 horas de Perú y contará con transmisión de TUDN, TV Azteca, Azteca 7, Canal 5, Unitel y ViX Premium.

El elenco azteca ya clasificó a la Copa del Mundo sin jugar Eliminatorias debido a que es el anfitrión de la cita intarnacional de la FIFA, junto a Canadá y Estados Unidos. Sin embargo, la Verde todavía debe jugar el repechaje continental y por eso tiene que prepararse de la mejor manera en estos duelos que le quedan.

¿A qué hora juega Bolivia vs. México?

Te dejamos el horario dependiendo tu país:

México y Costa Rica: 13.30 horas

Perú, Ecuador y Colombia: 14.30 horas

Bolivia y Venezuela: 15.30 horas

Uruguay, Argentina, Paraguay, Chile y Brasil: 16.30 horas

¿Dónde ver EN VIVO Bolivia vs. México?

La transmisión del partido entre las selecciones de Bolivia vs. México EN VIVO será mediante la señal de TUDN, TV Azteca, Azteca 7, Canal 5, Unitel y ViX Premium para todo el territorio mexicano. Asimismo, podrás ver el encuentro totalmente online si cuentas con una suscripción pagada a ViX, conocida plataforma de streaming.

Bolivia vs. México: posibles alineaciones

Bolivia: Carlos Lampe; Luis Paz, Diego Arroyo, Richet Gómez, Lucas Macazaga; Moises Villarroel, Ervin Vaca, Ramiro Vaca, Carlos Melgar; Fernando Nava y Bruno Miranda.

México: Raúl Rangel; Bryan González, Eduardo Águila, Víctor Guzmán; Richard Ledezma, Marcel Ruiz, Luis Romo, Obed Vargas, Brian Gutiérrez; Germán Berterame y Roberto Alvarado.

Bolivia vs. México: historial

El historial entre estas dos selecciones nos dice que la escuadra azteca es superior a la sudamericana. En total se han enfrentado 13 veces, con 10 triunfos para México, 2 empates, y apenas 1 victoria de Bolivia. Sin embargo, la Verde tiene el resultado más importante de todos debido a que venció 3-1 a los norteamericanos en las semifinales de la Copa América 1997.

¿En qué estadio juega Bolivia vs. México?

El partido se jugará en Estadio El Tahuichi de Bolivia, ubicado entre el primer y segundo anillo, entre las avenidas del Ejército Nacional, Ana Barba y Héroes del Chaco en el centro de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Este recinto deportivo tiene capacidad para albergar hasta 31.400 espectadores en sus tribunas.