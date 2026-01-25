Ladrones ESTRELLAN auto en joyería para hacer robo de 1 millón de dólares: momento fue grabado en VIDEO

Los empleados de una joyería del sur de California, Estados Unidos, vivieron momentos de absoluto terror cuando un grupo de asaltantes ingresó al local estrellando su vehículo, luego de lo cual realizarán una robo en segundo llevándose más de 1 millón de dólares en joyas.

Ladrones estrellaron auto en joyería de California para robar 1 millón de dólares en joyas finas

Las cámaras de video de la joyería grabaron desde varios ángulos como una camioneta SUV se estrella de forma intencionada contra la puerta del Classic Jewlers en Anaheim Hills. Las imágenes muestra a uno de los empleados ver venir al auto, su nerviosismo va en aumento conforme el carro se acerca.

El trabajador, en una reacción casi instintiva, dio un salto hacia el otro extremo del mostrador temiendo por su vida. En otra toma de la cámara de seguridad, vemos a este empleado mirando sin poder hacer nada mientras los delincuentes descienden del vehículo.

Una toma desde una esquina muestra a los delincuentes realizando su atraco en cuestión de segundos. Rompen las lunas de los mostrados con suma facilidad y comienzan a coger todo lo que pueden, todas aquellas joyas finas que valen cientos de miles de dólares.

Lo más impactante de todo es que tuvo lugar a plena luz del día, por lo que los facinerosos llevaban máscaras negras, se llevaron todo lo que pudieron, un valor que alcanza el US$1.000.000 dólares. Por su parte, el Ramzy Tabello, propietario de la joyería, aseguró que aquél momento fue "la cosa más aterradora de mi vida".

Luego del robo, los delincuentes se llevaron las bolsas llenas de joyas y abandonaron la camioneta en el lugar, pero se fueron en dos Dodge Chargers. Las cámaras de seguridad muestran a un empleado corriendo detrás de los vehículos. ¿Cuál era su objetivo? sacarle fotos a las placas de los autos que manejaban los ladrones.

La policía local, según informa el New York Post, los sospechosos se vieron involucrados en dos accidentes de tráfico distintos. Sin embargo, la buena noticia es que, posteriormente, fueron arrestados, junto con un menor de edad que los acompañaba.