¡LO ÚLTIMO! Barack Obama CONDENA asesinato de Alex Pretti y exige el fin de la violencia de ICE: ¿planea su regreso?

El expresidente Barack Obama y la ex primera dama Michelle Obama emitieron una dura declaración tras el asesinato a tiros de Alex Pretti por parte de agentes federales ligados a operaciones de inmigración en Minneapolis.

Los Obama calificaron el hecho como una "tragedia desgarradora" y una llamada de atención para todos los estadounidenses, independientemente de su afiliación política, ante lo que consideran un ataque a los valores fundamentales del país.

En un comunicado publicado este 25 de enero a través de sus redes sociales, la pareja exclamó que "esto tiene que parar" y urgió a la administración federal a reconsiderar sus tácticas y trabajar de forma coordinada con autoridades estatales y locales para proteger la seguridad pública sin recurrir a violencia innecesaria.

Barack y Michelle Obama califican de tragedia el asesinato de Alex Pretti.

Los Obama denunciaron el uso de agentes federales, incluidos reclutas "con el rostro cubierto", actuando presuntamente con impunidad y utilizando tácticas que, según ellos, parecen diseñadas para intimidar, hostigar y poner en peligro a los residentes de Minneapolis. Estas prácticas han derivado no solo en la muerte de Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos, sino también de Renee Good semanas antes, lo que ha intensificado la indignación pública.

De igual manera, la declaración también critica la respuesta de la administración del presidente Donald Trump, señalando que en lugar de imponer disciplina y responsabilidad, los funcionarios parecen "ansiosos por escalar la situación".

¿Barack Obama planea un regreso político?

La contundente declaración de los Obama sobre un tema de alta tensión nacional ha despertado especulaciones sobre la posibilidad de que el expresidente considere una mayor participación política activa o incluso un regreso a la escena pública en 2026 o más adelante. Sin embargo, el comunicado solo se centró en rechazar la violencia y defender valores democráticos básicos, sin anunciar formalmente planes de regresar a la política electoral.