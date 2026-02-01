- Hoy:
Partidos de hoy EN VIVO, lunes 2 de febrero: programación y dónde ver transmisión
Programación de los partidos más importantes que se jugará este lunes 2 de febrero de 2026. Tenemos acción en LaLiga, Premier League y Serie A.
Arranca una nueva semana y aquí te dejamos la programación completa de los partidos más importantes a disputarse este lunes 2 de febrero. Tenemos fútbol desde la Liga 1 hasta la Serie A. Para ello, consulta el horario y en qué canal ver en vivo cada encuentro.
Partidos de hoy en Liga 1
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:00
|Comerciantes Unidos vs D. Moquegua
|Movistar Play, L1 Max, Fanatiz
Partidos de hoy en Premier League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:00
|Sunderland vs Burnley
|ESPN 4, Disney+
Partidos de hoy en La Liga
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:00
|Mallorca vs Sevilla
|ESPN2, Disney+
Partidos de hoy en Serie A
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:45
|Udinese vs Roma
|Disney+, ESPN 5
Partidos de hoy en Primeira Liga Portugal
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|13:45
|AVS vs Sporting Braga
|Disney+
|15:45
|Casa Pia vs Porto
|Zapping, Disney+
Partidos de hoy en Primera División Argentina
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:30
|Gimnasia La Plata vs Aldosivi
|ESPN Premium Argentina, Disney+
|17:45
|Tigre vs Racing Club
|TyC Sports, Disney+
|17:45
|Defensa y Justicia vs Estudiantes
|TyC Sports, Fanatiz
|20:00
|Unión vs Gimnasia Mendoza
|Fanatiz
|20:00
|Argentinos Juniors vs Belgrano
|TyC Sports, Disney+
Partidos de hoy en Primera Division Chile
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|16:00
|Everton vs Unión La Calera
Partidos de hoy en Primera A Colombia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|18:20
|Inter Bogotá vs Deportes Tolima
|Fanatiz, Win+ Futbol
|20:30
|Deportivo Pereira vs Junior
|Fanatiz, Win+ Futbol
Partidos de hoy en Primera Division Paraguay
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|16:00
|Deportivo Recoleta vs Libertad
|Tigo Sports
|18:15
|Cerro Porteño vs Sportivo Luqueño
|Tigo Sports
Partidos de hoy en Pro League Arabia Saudita
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|10:15
|Al Riyadh vs Al Nassr
|Zapping, Claro TV+
|12:30
|Al Hilal vs Al-Ahli
|12:30
|Al Akhdoud vs NEOM
Los horarios corresponden a Perú, Colombia y Ecuador.
No olvides revisar tu agenda deportiva
