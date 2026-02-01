Partidos de hoy EN VIVO, lunes 2 de febrero: programación y dónde ver transmisión

Arranca una nueva semana y aquí te dejamos la programación completa de los partidos más importantes a disputarse este lunes 2 de febrero. Tenemos fútbol desde la Liga 1 hasta la Serie A. Para ello, consulta el horario y en qué canal ver en vivo cada encuentro.

Partidos de hoy en Liga 1

HORARIO PARTIDOS TV 15:00 Comerciantes Unidos vs D. Moquegua Movistar Play, L1 Max, Fanatiz

Partidos de hoy en Premier League

HORARIO PARTIDOS TV 15:00 Sunderland vs Burnley ESPN 4, Disney+

Partidos de hoy en La Liga

HORARIO PARTIDOS TV 15:00 Mallorca vs Sevilla ESPN2, Disney+

Partidos de hoy en Serie A

HORARIO PARTIDOS TV 14:45 Udinese vs Roma Disney+, ESPN 5

Partidos de hoy en Primeira Liga Portugal

HORARIO PARTIDOS TV 13:45 AVS vs Sporting Braga Disney+ 15:45 Casa Pia vs Porto Zapping, Disney+

Partidos de hoy en Primera División Argentina

HORARIO PARTIDOS TV 15:30 Gimnasia La Plata vs Aldosivi ESPN Premium Argentina, Disney+ 17:45 Tigre vs Racing Club TyC Sports, Disney+ 17:45 Defensa y Justicia vs Estudiantes TyC Sports, Fanatiz 20:00 Unión vs Gimnasia Mendoza Fanatiz 20:00 Argentinos Juniors vs Belgrano TyC Sports, Disney+

Partidos de hoy en Primera Division Chile

HORARIO PARTIDOS TV 16:00 Everton vs Unión La Calera

Partidos de hoy en Primera A Colombia

HORARIO PARTIDOS TV 18:20 Inter Bogotá vs Deportes Tolima Fanatiz, Win+ Futbol 20:30 Deportivo Pereira vs Junior Fanatiz, Win+ Futbol

Partidos de hoy en Primera Division Paraguay

HORARIO PARTIDOS TV 16:00 Deportivo Recoleta vs Libertad Tigo Sports 18:15 Cerro Porteño vs Sportivo Luqueño Tigo Sports

Partidos de hoy en Pro League Arabia Saudita

HORARIO PARTIDOS TV 10:15 Al Riyadh vs Al Nassr Zapping, Claro TV+ 12:30 Al Hilal vs Al-Ahli 12:30 Al Akhdoud vs NEOM

Los horarios corresponden a Perú, Colombia y Ecuador.