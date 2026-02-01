0
Resultados y Tabla de posiciones de la Liga 1 2026

Partidos de hoy EN VIVO, lunes 2 de febrero: programación y dónde ver transmisión

Programación de los partidos más importantes que se jugará este lunes 2 de febrero de 2026. Tenemos acción en LaLiga, Premier League y Serie A.

Sandra Morales
Programación de partidos en vivo para este lunes 2 de febrero
Programación de partidos en vivo para este lunes 2 de febrero | FOTO: LIBERO
Arranca una nueva semana y aquí te dejamos la programación completa de los partidos más importantes a disputarse este lunes 2 de febrero. Tenemos fútbol desde la Liga 1 hasta la Serie A. Para ello, consulta el horario y en qué canal ver en vivo cada encuentro.

Partidos de hoy en Liga 1

HORARIOPARTIDOSTV
15:00Comerciantes Unidos vs D. MoqueguaMovistar Play, L1 Max, Fanatiz

Partidos de hoy en Premier League

HORARIOPARTIDOSTV
15:00Sunderland vs BurnleyESPN 4, Disney+

Partidos de hoy en La Liga

HORARIOPARTIDOSTV
15:00Mallorca vs SevillaESPN2, Disney+

Partidos de hoy en Serie A

HORARIOPARTIDOSTV
14:45Udinese vs RomaDisney+, ESPN 5

Partidos de hoy en Primeira Liga Portugal

HORARIOPARTIDOSTV
13:45AVS vs Sporting BragaDisney+
15:45Casa Pia vs PortoZapping, Disney+

Partidos de hoy en Primera División Argentina

HORARIOPARTIDOSTV
15:30Gimnasia La Plata vs AldosiviESPN Premium Argentina, Disney+
17:45Tigre vs Racing ClubTyC Sports, Disney+
17:45Defensa y Justicia vs EstudiantesTyC Sports, Fanatiz
20:00Unión vs Gimnasia MendozaFanatiz
20:00Argentinos Juniors vs BelgranoTyC Sports, Disney+

Partidos de hoy en Primera Division Chile

HORARIOPARTIDOSTV
16:00Everton vs Unión La Calera

Partidos de hoy en Primera A Colombia

HORARIOPARTIDOSTV
18:20Inter Bogotá vs Deportes TolimaFanatiz, Win+ Futbol
20:30Deportivo Pereira vs JuniorFanatiz, Win+ Futbol

Partidos de hoy en Primera Division Paraguay

HORARIOPARTIDOSTV
16:00Deportivo Recoleta vs LibertadTigo Sports
18:15Cerro Porteño vs Sportivo LuqueñoTigo Sports

Partidos de hoy en Pro League Arabia Saudita

HORARIOPARTIDOSTV
10:15Al Riyadh vs Al NassrZapping, Claro TV+
12:30Al Hilal vs Al-Ahli
12:30Al Akhdoud vs NEOM

Los horarios corresponden a Perú, Colombia y Ecuador.

No olvides revisar tu agenda deportiva

