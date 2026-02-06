Este 5 de febrero, la administración de Donald Trump impactó al poner fin a una política que eliminaría las protecciones laborales para aproximadamente 50.000 empleados federales en EE. UU. Con la decisión, el presidente podría despedir o sancionar a estos trabajadores sin tantas complicaciones, en lo que representa su último intento por desmantelar la estructura de la fuerza laboral del gobierno federal.

Cambio de política en EE. UU.: Trump puede despedir hasta 50.000 trabajadores por esta razón

'New York Times' y otros portales informaron que la reciente política implementada por la administración del republicano amplía la capacidad de despido a empleados de carrera, además de las aproximadamente 4.000 designaciones políticas que ya podían ser despedidos a voluntad.

Con esta medida, se permite que las denuncias de irregularidades de estos empleados se gestionen internamente en sus respectivas agencias, en lugar de ser tratadas por la Oficina del Asesor Especial, que opera de manera independiente.

Recordemos que las protecciones para los empleados federales, establecidas a finales de la década de 1880, buscaban asegurar que las contrataciones y despidos se basaran en el mérito y no en la lealtad política. No obstante, con los años, estas regulaciones han generado críticas por parte de ciertas administraciones, que argumentan que dificultan la posibilidad de reemplazar a funcionarios públicos.

En este contexto, es bueno saber que, desde su regreso a la Oficina Oval, Trump ha despedido a varios inspectores generales y directores de agencias, lo que ha limitado las opciones de los empleados federales para impugnar despidos, además de transformar miles de puestos en el servicio ejecutivo superior en posiciones de libre nombramiento.

¿Qué empleados se verán afectados?

En esta última norma, que ha generado un gran debate, no se detalla de manera clara los puestos que sufrirán modificaciones. La decisión definitiva será tomada por la Casa Blanca, tal como señaló Scott Kupor, director de la Oficina de Gestión de Personal, en declaraciones realizadas públicamente el último jueves.

Por su parte, Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, consideró a esta propuesta como "algo bueno". "Creo que, si las personas no hacen su trabajo, si no se presentan a trabajar, si no trabajan duro en nombre de este presidente, no son bienvenidos a trabajar para él en absoluto". expresó.