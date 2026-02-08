- Hoy:
Tragedia en Florida: una mujer muere brutalmente tras ser pisoteada por los caballos que alimentaba
Una mujer falleció en Winter Haven luego de sufrir graves lesiones provocadas por caballos de un vecino. La policía confirmó que se trató de un trágico accidente.
Una tragedia sacudió a la ciudad de Winter Haven, en el centro de Florida, luego de que una mujer perdiera la vida tras ser gravemente herida por caballos que solía alimentar cerca de su vivienda. El hecho ocurrió el jueves 5 de febrero en las inmediaciones del Lucerne Lakeside Mobile Home Park, una zona residencial donde conviven familias y animales de gran tamaño.
PUEDES VER: ALERTA, inmigrantes: aprobó el examen de conducir en español en Florida, pero ahora le EXIGEN repetirlo en inglés
De acuerdo con las autoridades locales, la mujer fue hallada inconsciente en un terreno cercano a su casa. Aunque los servicios de emergencia actuaron de inmediato y la trasladaron a un hospital, falleció poco después debido a la gravedad de las lesiones.
Una convivencia cotidiana con animales se convirtió en una pérdida irreparable.
¿Cómo ocurrió el incidente?
Según informó la Policía de Winter Haven, los agentes acudieron al lugar tras recibir una llamada de emergencia poco antes de las 14:00 horas. Al llegar, encontraron a la mujer inconsciente y a dos caballos permaneciendo cerca de ella.
Las evaluaciones médicas y forenses determinaron que las heridas eran compatibles con haber sido pisoteada por un animal de gran porte, específicamente un caballo. No se detectaron signos de forcejeo ni participación de terceros.
Qué dijeron las autoridades
El jefe de la policía local, Vance Monroe, expresó en un comunicado: “Nuestros pensamientos están con la familia y amigos de esta mujer, quien mostraba un gran interés por interactuar y alimentar a los caballos de la zona”.
Y añadió: “Este fue un accidente trágico y lamentamos profundamente la pérdida”. Las autoridades confirmaron que los caballos pertenecen a un vecino de la víctima, que no tenían antecedentes de agresividad y que sus dueños han colaborado plenamente con la investigación.
Un riesgo poco visible en zonas residenciales
Casos como este han reavivado la preocupación por la convivencia entre personas y animales domésticos de gran tamaño en áreas suburbanas y rurales de Estados Unidos. Expertos advierten que, aunque los caballos no presenten conductas agresivas, su fuerza y tamaño representan un riesgo cuando no existen medidas de seguridad adecuadas.
Organismos estatales recomiendan evitar el contacto directo sin supervisión y mantener cercos y protocolos claros para prevenir accidentes.
Qué sigue ahora
Por el momento, la policía descarta presentar cargos y mantiene el caso como una revisión administrativa. La identidad de la víctima será revelada una vez que se notifique oficialmente a sus familiares.
Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para extremar precauciones y evitar interacciones con animales grandes sin experiencia ni control, con el objetivo de prevenir tragedias similares.
