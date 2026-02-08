0
EN VIVO
Sporting Cristal vs Melgar por Liga 1

¡Atención! Walmart Supercenter en Richland Township está CERRADO temporalmente debido a una FALLA INESPERADA

Los clientes del Walmart Supercenter de Richland Township se encontraron con la tienda cerrada por un problema inesperado en sus sistemas informáticos.

María Zapata
Walmart Richland Township cerrado temporalmente por falla.
Walmart Richland Township cerrado temporalmente por falla. | Composición: María Zapata | Líbero
COMPARTIR

El Walmart Supercenter ubicado en Richland Township ha cerrado temporalmente sus puertas mientras los técnicos trabajan para resolver problemas en los sistemas informáticos de la tienda, según informó The Tribune-Democrat. La interrupción sorprendió tanto a los clientes como al personal, quienes se encontraron imposibilitados de realizar compras normales en el establecimiento.

Walmart

El Walmart de Richland Township está cerrado temporalmente por un fallo en el sistema.

Hombre sin hogar es hallado muerto cerca de un Walmart en Arizona.

PUEDES VER: ALERTA ROJA en Walmart de Arizona: encuentran muerto a un HOMBRE SIN HOGAR; la policía investiga un posible homicidio

Walmart de Richland Township cierra temporalmente por problemas en el sistema

El cierre se produjo la tarde del sábado, cuando los empleados de la tienda, ubicada en el 150 de Town Centre Drive, recibían a los clientes en la entrada para explicar la situación. A las 5:30 p.m., el personal informaba que "la tienda estaba cerrada", mientras los especialistas en sistemas intentaban solucionar la falla.

Un gerente de Walmart expresó su incertidumbre sobre el tiempo que tomaría restaurar completamente los servicios: "No estamos seguros de cuánto tiempo les tomará a los técnicos corregir los problemas del sistema de la tienda", informó The Tribune-Democrat.

Impacto en los clientes y cuándo volverá a abrir

La interrupción de operaciones afecta tanto a los compradores habituales como a quienes tenían previsto realizar sus compras de fin de semana. Aunque Walmart trabaja para restablecer los sistemas lo antes posible, todavía no se ha definido un horario para la reapertura del Supercenter.

Los clientes que visiten la tienda en las próximas horas podrían encontrar la entrada cerrada y deberán esperar hasta que se solucionen los inconvenientes técnicos.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

Lo más visto

  1. DESAGRADABLE NOTICIA para inmigrantes en EE. UU.: USO LETAL de la fuerza por parte de agentes del ICE podría quedar IMPUNE por esta razón

  2. Inmigrantes en ALERTA por operativo de ICE en Florida: en tres días arrestaron a cientos de indocumentados con ACUSACIONES GRAVES

  3. ALERTA ROJA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ICE puede arrestar en Oregón SIN ORDEN JUDICIAL solo por esta razón

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano