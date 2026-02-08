¡Atención! Walmart Supercenter en Richland Township está CERRADO temporalmente debido a una FALLA INESPERADA

El Walmart Supercenter ubicado en Richland Township ha cerrado temporalmente sus puertas mientras los técnicos trabajan para resolver problemas en los sistemas informáticos de la tienda, según informó The Tribune-Democrat. La interrupción sorprendió tanto a los clientes como al personal, quienes se encontraron imposibilitados de realizar compras normales en el establecimiento.

El Walmart de Richland Township está cerrado temporalmente por un fallo en el sistema.

Walmart de Richland Township cierra temporalmente por problemas en el sistema

El cierre se produjo la tarde del sábado, cuando los empleados de la tienda, ubicada en el 150 de Town Centre Drive, recibían a los clientes en la entrada para explicar la situación. A las 5:30 p.m., el personal informaba que "la tienda estaba cerrada", mientras los especialistas en sistemas intentaban solucionar la falla.

Un gerente de Walmart expresó su incertidumbre sobre el tiempo que tomaría restaurar completamente los servicios: "No estamos seguros de cuánto tiempo les tomará a los técnicos corregir los problemas del sistema de la tienda", informó The Tribune-Democrat.

Impacto en los clientes y cuándo volverá a abrir

La interrupción de operaciones afecta tanto a los compradores habituales como a quienes tenían previsto realizar sus compras de fin de semana. Aunque Walmart trabaja para restablecer los sistemas lo antes posible, todavía no se ha definido un horario para la reapertura del Supercenter.

Los clientes que visiten la tienda en las próximas horas podrían encontrar la entrada cerrada y deberán esperar hasta que se solucionen los inconvenientes técnicos.