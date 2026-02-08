- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal vs Melgar
- Alianza Lima vs Com. Unidos
- Universitario
- Valencia vs Real Madrid
- Vélez vs Boca Juniors
- Tabla Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
¡Atención! Walmart Supercenter en Richland Township está CERRADO temporalmente debido a una FALLA INESPERADA
Los clientes del Walmart Supercenter de Richland Township se encontraron con la tienda cerrada por un problema inesperado en sus sistemas informáticos.
El Walmart Supercenter ubicado en Richland Township ha cerrado temporalmente sus puertas mientras los técnicos trabajan para resolver problemas en los sistemas informáticos de la tienda, según informó The Tribune-Democrat. La interrupción sorprendió tanto a los clientes como al personal, quienes se encontraron imposibilitados de realizar compras normales en el establecimiento.
El Walmart de Richland Township está cerrado temporalmente por un fallo en el sistema.
PUEDES VER: ALERTA ROJA en Walmart de Arizona: encuentran muerto a un HOMBRE SIN HOGAR; la policía investiga un posible homicidio
Walmart de Richland Township cierra temporalmente por problemas en el sistema
El cierre se produjo la tarde del sábado, cuando los empleados de la tienda, ubicada en el 150 de Town Centre Drive, recibían a los clientes en la entrada para explicar la situación. A las 5:30 p.m., el personal informaba que "la tienda estaba cerrada", mientras los especialistas en sistemas intentaban solucionar la falla.
Un gerente de Walmart expresó su incertidumbre sobre el tiempo que tomaría restaurar completamente los servicios: "No estamos seguros de cuánto tiempo les tomará a los técnicos corregir los problemas del sistema de la tienda", informó The Tribune-Democrat.
Impacto en los clientes y cuándo volverá a abrir
La interrupción de operaciones afecta tanto a los compradores habituales como a quienes tenían previsto realizar sus compras de fin de semana. Aunque Walmart trabaja para restablecer los sistemas lo antes posible, todavía no se ha definido un horario para la reapertura del Supercenter.
Los clientes que visiten la tienda en las próximas horas podrían encontrar la entrada cerrada y deberán esperar hasta que se solucionen los inconvenientes técnicos.
- 1
DESAGRADABLE NOTICIA para inmigrantes en EE. UU.: USO LETAL de la fuerza por parte de agentes del ICE podría quedar IMPUNE por esta razón
- 2
Inmigrantes en ALERTA por operativo de ICE en Florida: en tres días arrestaron a cientos de indocumentados con ACUSACIONES GRAVES
- 3
ALERTA ROJA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ICE puede arrestar en Oregón SIN ORDEN JUDICIAL solo por esta razón
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)
PRECIOS/ 29.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90