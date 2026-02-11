- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs 2 de Mayo
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
EMPLEADOS de Walmart en Glendale EN ALERTA: se emite orden de arresto contra mujer por incitar al pánico mediante LLAMADAS AMENAZANTES
Una mujer fue acusada de hacer llamadas amenazantes a un Walmart en el sur de Toledo, y la policía emitió una orden de arresto por provocar pánico.
Los empleados de un Walmart en el sur de Toledo vivieron momentos de tensión el domingo por la tarde tras recibir varias llamadas amenazantes. La policía local emitió una orden de arresto contra una mujer sospechosa de generar pánico mediante estas comunicaciones.
Los empleados informaron a la policía que no consideraban creíbles las amenazas.
PUEDES VER: MÁXIMA ALERTA en Walmart del condado de Stanly: adolescente ABRE FUEGO contra un menor, ¿cuál es el estado de la víctima?
Según informó WTOL 11, el incidente ocurrió alrededor de las 3 p. m. en el Walmart ubicado en la avenida Glendale, cuando la tienda recibió múltiples llamadas en las que una mujer presuntamente afirmaba que colocaría una bomba en el lugar y abriría fuego.
Se emite orden de arresto contra mujer por presuntas llamadas amenazantes a Walmart de Glendale
Los empleados informaron a la policía que creían que las llamadas provenían de Kinyetta Dotson, una exempleada de 45 años. Ese mismo día, Dotson habría realizado varias llamadas exigiendo hablar con un familiar que se encontraba en la tienda. Cuando el personal se negó, según WTOL 11, "las llamadas se intensificaron y ella supuestamente comenzó a amenazar con dañar físicamente a los empleados con los que hablaba por teléfono".
A pesar de la gravedad de las amenazas, los trabajadores aseguraron que no las consideraban creíbles. No obstante, la policía de Toledo tomó medidas y presentó una orden de arresto por un delito menor de primer grado por incitar al pánico.
Llamado a la comunidad
De acuerdo con los registros del Tribunal Municipal de Toledo, Dotson no estaba detenida hasta la mañana del lunes tras emitirse la orden. Las autoridades locales instan a cualquier persona que tenga información sobre el caso a comunicarse con Crime Stoppers, ya sea por llamada o mensaje de texto al 419-255-1111, garantizando el anonimato de quienes colaboren, según reporta WTOL 11.
Este incidente resalta la importancia de reportar las amenazas y de mantener a la comunidad informada sobre situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad de empleados y clientes en establecimientos públicos.
- 1
ALERTA ROJA para inmigrantes indocumentados con historial en EE. UU.: tribunal valida su detención SIN DERECHO A FIANZA
- 2
ALERTA, inmigrantes: cambios más estrictos para obtener LICENCIAS DE CONDUCIR en EE. UU. entran en vigor en ESTA FECHA
- 3
¿Necesitas una cita? El Consulado sobre Ruedas llega a California en 2026 con NUEVAS FECHAS
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)
PRECIOS/ 29.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90