EMPLEADOS de Walmart en Glendale EN ALERTA: se emite orden de arresto contra mujer por incitar al pánico mediante LLAMADAS AMENAZANTES

Los empleados de un Walmart en el sur de Toledo vivieron momentos de tensión el domingo por la tarde tras recibir varias llamadas amenazantes. La policía local emitió una orden de arresto contra una mujer sospechosa de generar pánico mediante estas comunicaciones.

Los empleados informaron a la policía que no consideraban creíbles las amenazas.

Según informó WTOL 11, el incidente ocurrió alrededor de las 3 p. m. en el Walmart ubicado en la avenida Glendale, cuando la tienda recibió múltiples llamadas en las que una mujer presuntamente afirmaba que colocaría una bomba en el lugar y abriría fuego.

Se emite orden de arresto contra mujer por presuntas llamadas amenazantes a Walmart de Glendale

Los empleados informaron a la policía que creían que las llamadas provenían de Kinyetta Dotson, una exempleada de 45 años. Ese mismo día, Dotson habría realizado varias llamadas exigiendo hablar con un familiar que se encontraba en la tienda. Cuando el personal se negó, según WTOL 11, "las llamadas se intensificaron y ella supuestamente comenzó a amenazar con dañar físicamente a los empleados con los que hablaba por teléfono".

A pesar de la gravedad de las amenazas, los trabajadores aseguraron que no las consideraban creíbles. No obstante, la policía de Toledo tomó medidas y presentó una orden de arresto por un delito menor de primer grado por incitar al pánico.

Llamado a la comunidad

De acuerdo con los registros del Tribunal Municipal de Toledo, Dotson no estaba detenida hasta la mañana del lunes tras emitirse la orden. Las autoridades locales instan a cualquier persona que tenga información sobre el caso a comunicarse con Crime Stoppers, ya sea por llamada o mensaje de texto al 419-255-1111, garantizando el anonimato de quienes colaboren, según reporta WTOL 11.

Este incidente resalta la importancia de reportar las amenazas y de mantener a la comunidad informada sobre situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad de empleados y clientes en establecimientos públicos.