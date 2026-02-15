Inmigrante murió bajo custodia de ICE en Georgia: activistas realizan vigilia y exigen una investigación

Se llevó a cabo una vigilia en memoria de un migrante mexicano que falleció mientras estaba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) frente al Centro de Detención Robert A. Deyton, en Georgia, donde familiares, líderes comunitarios y activistas exigieron justicia y respuestas claras.

Decenas de personas se congregaron frente al centro de detención para honrar la memoria de Heber Sanchez Domínguez, de 34 años, y exigir mayor transparencia en la investigación de su muerte, que aún no ha sido aclarada por las autoridades. Según los organizadores, citados por Telemundo Atlanta, durante la vigilia declararon: "Nos reunimos en dolor. Nos reunimos en ira justa. Nos reunimos con la esperanza de que la verdad salga a la luz y que no se pierdan más vidas detrás de estos muros".

Durante el acto, los asistentes recordaron a Sanchez Domínguez como "hermano, padre y compañero" y entonaron al unísono: "¡Presente!" en señal de respeto y solidaridad, mientras pedían que se esclarezcan los hechos.

Detalles oficiales sobre la muerte y seguimiento del caso

Según informes oficiales citados por Telemundo Atlanta, las autoridades federales indicaron que Sanchez Domínguez fue hallado inconsciente en su dormitorio en la madrugada del 14 de enero de 2026 y fue declarado muerto a las 3:09 a.m. tras ser trasladado al Centro Médico Piedmont Henry. Personal médico del centro de detención lo habría encontrado inconsciente luego de informes de que se había colgado, según la versión preliminar de ICE.

El inmigrante llevaba seis días bajo custodia y esperaba una audiencia de inmigración cuando falleció. Las autoridades confirmaron que fue detenido en Georgia tras su arresto en la Cárcel del Condado de Richmond por conducir sin licencia, lo que derivó en su traslado al centro de detención mientras enfrentaba un proceso migratorio.

ICE ha seguido los protocolos federales y ha notificado a la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional, a la Oficina de Responsabilidad Profesional del ICE y al Consulado de México en Atlanta, que se comunicó con la familia del fallecido. La agencia también indicó que emitirá un reporte oficial dentro de los 90 días, tal como lo exige la Ley de Asignaciones del Departamento de Seguridad Nacional de 2018, según Telemundo Atlanta. La investigación sobre las circunstancias del fallecimiento continúa abierta.