Un informe reciente del condado de Los Ángeles, compartido por Univisión y otros portales internacionales, evidenció que las comunidades más impactadas por las redadas y operativos de control migratorio, en estos últimos meses, se encuentran en áreas con una alta concentración de residentes extranjeros, así como en hogares donde predomina el español. ¿Cuáles son esas zonas?

EE. UU.: exponen los condados y estados más afectados frente a presencia de ICE

Mediante un testimonio de una residente del vecindario de Westlake, en Los Ángeles, se conoció cuál sería el aparente objetivo de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a la hora de llevar a cabo sus detenciones: "La meta de ellos es discriminar, enfocarse en las personas trabajadoras", mencionó a la prensa.

En esta misma área, otra persona, identificada como Fernando, reveló que ha logrado evadir hasta ocho operativos migratorios. Además de Westlake, otras localidades con notable presencia del ICE son Bell, Huntington Park y el Valle de San Fernando.

En tanto, en el último Índice de Vulnerabilidad ante el Control Migratorio se conoció que los vecindarios y códigos postales más afectados en el condado de Los Ángeles son. Panorama City, North Hills y Mission Hills, que resaltan como la zona con mayor vulnerabilidad, mientras que Bell se posiciona como una de las ciudades más impactadas fuera del Valle de San Fernando.

Pico Rivera también evidencia altos niveles de actividad relacionada con el control migratorio. En el sudeste de Los Ángeles se encuentran áreas densamente pobladas que albergan a numerosos trabajadores inmigrantes. Boyle Heights es frecuentemente mencionado por su vulnerabilidad económica y social ante las redadas.

¿Por qué se realizan los operativos migratorios en EE. UU.?

Las redadas se llevan a cabo con el propósito de aprovechar el factor sorpresa en operativos de seguridad y control. Sus objetivos pueden variar según el contexto en el que se desarrollen. En Estados Unidos, el ICE realiza estas operaciones con varias metas específicas.

Una de ellas es identificar y detener a personas que carecen de estatus legal, enfocándose especialmente en aquellos que tienen órdenes de deportación previas. Además, se busca ejecutar deportaciones, priorizando a inmigrantes con antecedentes penales, aunque también se llevan a cabo detenciones masivas de individuos sin historial criminal.