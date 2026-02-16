¡ALERTA! Enfrentamiento con ICE cerca de Walmart en Olathe: hermanos describen la disputa que condujo a su DETENCIÓN

Dos hermanos en Olathe relatan un tenso encuentro con agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cerca del Walmart en North Seventh Highway, que terminó con la detención de uno de ellos y dejó a ambos profundamente impactados. La información proviene de un reporte de KMBC 9.

Hermanos Nataren denuncian uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de ICE cerca de Walmart en Olathe

Brandon y Brian Nataren cuentan que el incidente ocurrió alrededor de las 9 a. m. mientras se dirigían al Walmart para encontrarse con la novia de Brian. Según los hermanos, intentaron evitar a los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pero la situación se intensificó cuando uno de los oficiales casi los atropella con un vehículo.

"Uno de los agentes de ICE intentó atropellarnos, y mi hermano trató, digamos, de moverse para evitar que el coche lo alcanzara", dijo Brandon Nataren a KMBC 9.

Un video compartido con KMBC 9 muestra a Brian Nataren, de 19 años, esposado y sujetado al pavimento por los agentes. Brandon describió la experiencia así: "Todavía estoy un poco conmocionado y traumatizado".

Brian agregó: "Cuando llegué al suelo, puso ambas rodillas sobre mí, sobre mi espalda". La novia de Brian, Prla Soliz, también presenció la detención y cuestionó la acción: "Él es ciudadano estadounidense, ¿qué están haciendo?".

Respuesta de las autoridades locales

Tras ser llevado a un tribunal municipal, Brian Nataren fue interrogado por los agentes, quienes, según él, "supuestamente estaban tratando de hacerme confesar, supuestamente cometer un delito". Finalmente, fue liberado, pero ambos hermanos expresaron temor y trauma. "Es un trauma con el que tendré que vivir por el resto de mi vida", señaló Brandon.

Los hermanos Nataren planean tomar acciones legales. La Oficina del Sheriff del Condado de Johnson declaró que el Departamento de Seguridad Nacional no ha informado sobre ningún operativo en curso, y la policía de Olathe afirmó no haber participado en el incidente. KMBC 9 reporta que ICE ha sido contactado para comentarios, sin respuesta hasta el momento.