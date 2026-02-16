ESCÁNDALO en Walmart de The Villages: ladrón en serie es SENTENCIADO tras huir de la tienda en un scooter motorizado

Un nuevo robo en Walmart en The Villages, Florida, terminó en una sentencia que reaviva el debate sobre la reincidencia en delitos menores que escalan a cargos graves. Una mujer con antecedentes por hurto admitió haber sustraído mercancía de Walmart y huir del establecimiento en un scooter motorizado, provocando indignación entre los residentes de la comunidad de The Villages.

De acuerdo con la información publicada por Villages-News.com, el incidente ocurrió en una de las zonas comerciales más concurridas del área, lo que incrementó el impacto del caso entre vecinos y comerciantes.

¿Cuál fue la sentencia para la ladrona reincidente tras el robo en Walmart de The Villages?

Violet Rose Gardner, de 59 años y residente de Lady Lake, se declaró culpable de un delito grave de hurto ante el Tribunal del Condado de Sumter County Court la semana pasada. Fue sentenciada a tres años de libertad condicional y a cumplir 80 horas de servicio comunitario.

Asimismo, el tribunal ordenó una pena de 20 días en la cárcel del condado, tiempo que ya fue acreditado, ya que la mujer había estado detenida previamente durante ese mismo período.

Según reportó textualmente Villages-News.com, el robo alcanzó un valor de 427 dólares en mercancía, consolidando el cargo como un delito grave bajo la legislación estatal de Florida debido al historial criminal de la acusada.

Detalles del arresto en Walmart de The Villages

El incidente ocurrió el 14 de octubre en el Walmart ubicado en Buffalo Ridge Plaza, una zona comercial clave en The Villages. Según el informe de arresto de la Oficina del Sheriff del Condado de Sumter County Sheriff’s Office, la mujer se desplazaba en un carrito motorizado cuando fue vista por un oficial de prevención de pérdidas colocando productos en bolsas reutilizables y, posteriormente, salió del establecimiento sin pagar la mercancía.

El medio Villages-News.com detalló que la acusada abandonó la tienda tras ocultar los artículos, acción que llevó a su arresto y procesamiento formal.

Este no es el primer incidente de la acusada. En 2024 fue detenida por robo mientras se desplazaba en un scooter motorizado dentro de una tienda Home Depot, por lo que recibió una condena de 90 días de cárcel.

Además, cuenta con antecedentes por hurto en 2017 y 2018 en el condado de Lake County, lo que influyó directamente en la severidad de su nueva sentencia en el condado de Sumter County.