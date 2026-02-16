MUCHO CUIDADO, inmigrantes: esta es la razón por la que una guatemalteca está "ATRAPADA" en EE. UU. y no puede regresar a su país

Una historia que refleja los retos que enfrentan los inmigrantes en Estados Unidos se ha vuelto viral. María Inés, una mujer guatemalteca de 84 años que vive en California, desea regresar a su país natal, Guatemala, pero se encuentra impedida de hacerlo debido a problemas burocráticos con las autoridades migratorias. Según información de N+ Univisión, la situación de María evidencia que salir de EE. UU. no siempre es un proceso sencillo para los inmigrantes.

¿Qué impide que la inmigrante María Inés vuelva a Guatemala?

María Inés enfrentó dificultades económicas y personales en California. Tras quedarse sin su esposo y no poder cubrir la renta, ya no se siente en condiciones de pasar sus últimos años en Estados Unidos. En sus propias palabras, compartidas con N+ Univisión: "Yo no me quiero morir aquí. Yo me quiero ir".

Preparada para iniciar su viaje de regreso con la ropa necesaria, María descubrió que su intención de regresar se encontraba con un obstáculo inesperado: su pasaporte guatemalteco estaba vencido.

Al acudir al consulado, le informaron que "ellos dicen que yo no aparezco allá", generando un sentimiento de frustración y desesperanza. La falta de apoyo para conseguir la documentación original ha dejado a María literalmente "atrapada" en EE. UU., a pesar de que ya tiene el boleto listo para partir.

¿Cómo se movilizan familiares y vecinos en apoyo al retorno de María Inés a su país?

Afortunadamente, su vecina, quien la considera parte de su familia, está decidida a acompañarla hasta Guatemala y entregarla a un familiar, siempre que sea posible. Según N+ Univisión, para cumplir este deseo primero deberán contratar a un abogado y a un notario que los ayuden a obtener los documentos necesarios para iniciar el proceso de autodeportación.

Una vez que todos los papeles estén en regla, el consulado guatemalteco podrá tramitar su pasaporte el mismo día, facilitando finalmente el regreso de María Inés a su tierra natal. Esta historia sirve como recordatorio de que, para muchos inmigrantes mayores, los trámites legales y la documentación pueden convertirse en barreras reales, incluso cuando el deseo de volver a casa es urgente.