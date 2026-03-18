ALERTA MÁXIMA para solicitantes de visa en EE. UU.: nueva ley exige FIANZAS de hasta $15,000 para este grupo de personas y PERJUDICA sus trámites

Estados Unidos anunció una ampliación del programa de fianzas para solicitantes de visas de corta duración B‑1 (negocios) y B‑2 (turismo), que entrará en vigor el 2 de abril de 2026. Esta medida obligará a ciudadanos de 12 nuevos países a depositar una fianza de entre $5,000 y $15,000 como condición para que sus solicitudes sean consideradas.

El programa, confirmado por un funcionario del Departamento de Estado, forma parte de una política más amplia del gobierno del presidente Donald Trump para reducir la cantidad de personas que permanecen más tiempo del permitido por sus visas. La fianza, que es reembolsable siempre que el solicitante cumpla con los términos de la visa o si la solicitud es denegada, busca garantizar que los visitantes respeten las condiciones de entrada.

Cómo funciona el programa de fianzas

Conocido como Visa Bond Pilot Program, el programa no se aplica automáticamente a todos los solicitantes. El oficial consular determina si la fianza es necesaria según la probabilidad de sobreestadía o el cumplimiento de los términos de la visa.

El pago debe realizarse a través de la plataforma oficial del Departamento del Tesoro de EE. UU. (Pay.gov) tras la directiva del consulado y antes de emitir la visa.

EE. UU. exigirá fianzas de hasta $15,000 a ciudadanos de 12 países para visas B‑1 y B‑2.

Si el solicitante:

recibe una denegación ,

, no viaja a Estados Unidos, o

cumple con los términos de entrada y salida dentro del plazo autorizado,

la fianza es reembolsada en su totalidad. De lo contrario, el dinero puede perderse o ser confiscado.

Objetivo de la medida

El Departamento de Estado señala que la fianza busca reducir la cantidad de personas que se quedan más tiempo de lo permitido, un problema conocido como overstay. Según las autoridades, esta política ha demostrado mejorar la tasa de cumplimiento en los países donde ya estaba vigente.

La expansión de la medida se da en el marco de la agenda migratoria más estricta de la administración Trump desde enero de 2025, que incluye:

Revisiones más rigurosas de solicitudes de visa,

Campañas de deportación más activas,

Restricciones adicionales en otras categorías migratorias.

Países afectados por la nueva medida

A partir del 2 de abril de 2026, los ciudadanos de los siguientes países deberán depositar una fianza si desean solicitar una visa B‑1 o B‑2:

Camboya

Etiopía

Georgia

Granada

Lesoto

Mauricio

Mongolia

Mozambique

Nicaragua

Papúa Nueva Guinea

Seychelles

Túnez

Con esta ampliación, el programa alcanza un total de 50 países incluidos, sumándose a los 38 previamente incorporados desde agosto de 2025 hasta inicios de 2026. Entre ellos se encuentran naciones como Argelia, Bangladesh, Cuba, Nigeria, Venezuela y Zimbabue, entre otras.