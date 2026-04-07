¡Mucha atención, familias en EE. UU.! Desde la próxima semana, del lunes 13 al viernes 17 de abril, miles de estudiantes de educación inicial, primaria y secundaria se preparan para disfrutar de un prolongado descanso sin actividades académicas. Este receso expone una oportunidad clave para que los alumnos se relajen y pasen gratos momentos.

EE. UU.: anuncian cierre de las escuelas para estas fechas; alumnos tendrán otro descanso extra

Según ‘El Cronista’ y los medios, esta llamativa medida coincide con el receso por spring break, conocido como vacaciones de primavera. Si bien varios distritos han establecido este periodo en su calendario escolar para finales de marzo, otros, como Seattle Public Schools en Washington, han programado su receso para la mitad de abril.

EE. UU.: anuncian cierre de las escuelas para estas fechas; alumnos tendrán otro descanso extra.

El calendario escolar para el periodo 2025-2026 revela que la próxima semana se llevará a cabo un cierre de actividades en todas las instituciones educativas.

Este receso, el cual ha impactado a varias familias, comenzará al finalizar la jornada del viernes 10 de abril y se extenderá hasta el lunes 20 de abril, momento en el que los estudiantes volverán a sus clases habituales.

¿Cuándo son los dos próximos descansos y sin actividad en las escuelas?

Las instituciones educativas programaron dos últimos descansos generales para este ciclo escolar, durante los cuales no se llevarán a cabo las clases. El primero de estos recesos tendrá lugar el lunes 25 de mayo, conocido como Memorial Day, una festividad que rinde homenaje a los soldados que fallecieron en servicio a las Fuerzas Armadas del país.

El segundo descanso se llevará a cabo el viernes 19 de junio, en conmemoración del Juneteenth, una fecha que invita a reflexionar sobre la historia de la comunidad afroamericana en el país. De acuerdo con USA.gov, diversas ciudades celebran esta jornada con desfiles, festivales de música y fuegos artificiales.