¡Mucha atención! El control del tránsito en Estados Unidos avanza hacia una política de tolerancia cero frente a las infracciones. Recientemente, en California, se ha implementado oficialmente la Ley AB-645, que otorga la facultad de sancionar de manera directa a los conductores que superen los límites de velocidad en áreas específicas.

Esta normativa tiene como finalidad mejorar la seguridad vial y reducir el número de accidentes en las zonas más vulnerables. ¿Qué deben tomar en cuenta este grupo de personas en el país americano?

Revisarán auto por auto y multarán de manera inmediata a los que excedan este límite de velocidad

'El Cronista' y otros portales internacionales compartieron más información sobre la Ley AB-645 de California, la cual introduce reglas mucho más severas sobre los límites de velocidad en zonas sensibles, priorizando la seguridad en áreas adyacentes a las escuelas.

Revisarán auto por auto y multarán de manera inmediata a los que excedan este límite de velocidad.

En estos lugares, se ha establecido una velocidad máxima de 40 km/h dentro de un radio de 150 metros, con la posibilidad de reducirla aún más en situaciones específicas.

Según los informes, las infracciones serán comunicadas por correo al propietario del vehículo, y las sanciones económicas variarán según la gravedad del exceso de velocidad y la localidad en la que se cometa la falta. Bajo este contexto, las multas pueden oscilar entre 50 y 500 dólares.

Cabe mencionar que este programa se implementará en varias ciudades, incluyendo Los Ángeles, San Francisco, Oakland, Long Beach, Glendale y San José.

¿Con qué sistema podrán identificar auto por auto?

La Ley AB-645, tal como señala la información de este medio, autoriza la instalación de cámaras en ubicaciones clave que cumplen funciones específicas.

Estas cámaras son capaces de medir la velocidad de los vehículos en tiempo real, registrar automáticamente las matrículas y emitir infracciones sin requerir la detención del conductor. Esta ley busca mejorar la seguridad vial y optimizar el control del tránsito en las vías.