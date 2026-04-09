ALERTA MÁXIMA en Walmart de Farmington: policía detiene a un hombre de EDAD AVANZADA tras un incidente con armas de fuego

Un hombre de edad avanzada fue detenido y puesto bajo custodia protectora la mañana del jueves tras un reporte de un incidente con un arma de fuego en el estacionamiento de un Walmart en Farmington, Estados Unidos. El hecho activó un fuerte despliegue policial y el cierre preventivo del establecimiento, generando alarma entre trabajadores y clientes, aunque finalmente la situación fue controlada sin heridos.

La policía detuvo a un anciano por blandir un arma en el estacionamiento de un Walmart.

La policía detiene a un hombre de edad avanzada tras un incidente con armas de fuego en un Walmart de Farmington

El hecho ocurrió aproximadamente a las 9:33 de la mañana, cuando el Centro Regional de Comunicaciones del Condado de Franklin recibió una llamada al 911 que informaba sobre la presencia de un hombre armado en las inmediaciones del Walmart Supercenter de Wilton Road, en Farmington, Estados Unidos.

Según el reporte policial, el individuo fue visto moviéndose entre su vehículo y el estacionamiento, lo que generó incertidumbre sobre sus intenciones. Ante la situación, agentes locales y ayudantes del sheriff del condado de Franklin acudieron de inmediato, mientras el personal del Walmart decidió cerrar la tienda como medida de precaución.

La intervención concluyó con la localización del hombre dentro de su automóvil. Aunque inicialmente mostró resistencia a las órdenes de los oficiales, finalmente fue detenido sin que se registraran incidentes violentos. Durante la operación, la policía aseguró el arma de fuego reportada. De acuerdo con News Center Maine, la actuación terminó con su traslado para evaluación médica: “El hombre fue puesto bajo custodia protectora y trasladado al Hospital MaineHealth Franklin para su evaluación”. Su identidad no fue revelada al momento del informe.

Investigación y cierre del Walmart de Farmington tras el operativo policial

Tras la detención, las autoridades implementaron un breve confinamiento preventivo en el área del Walmart de Farmington, en Estados Unidos, el cual se levantó alrededor de las 9:55 de la mañana, lo que permitió la reapertura del estacionamiento poco después. El Departamento de Policía de Farmington confirmó que no hubo personas heridas durante el incidente. El caso continúa bajo revisión mientras se determinan las circunstancias que llevaron al hombre a portar un arma en un lugar público.