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ALERTA MÁXIMA en Walmart de Champaign: exigen AYUDA para dar con el HALLAZGO e identificación de hombre involucrado en intento de ROBO
La organización Champaign County Crime Stoppers busca identificar a un sujeto que intentó sustraer mercancía valorada en 3.500 dólares en un Walmart.
¡Mucha atención! Recientemente, el programa Crime Stoppers del condado de Champaign, en Estados Unidos, ha solicitado la colaboración inmediata de la ciudadanía para identificar a un sospechoso que intentó sustraer mercancía valorizada en cerca de los 3.500 dólares de un Walmart de la zona, en el verano anterior. ¿Qué se sabe al respecto?
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Walmart: exigen ayuda para dar con el hallazgo de hombre involucrado en intento de robo
Recordemos que el 14 de julio de 2025, a las 2.00 p. m., se llevó a cabo un robo en el Walmart situado en 2610 N. Prospect Ave. Según los informes de 'Chambana Today', el hombre ingresó a la tienda, llenó un carrito con productos y se dirigió al área de autopago, donde escaneó y embolsó los artículos, simulando pagar por ellos.
Walmart: exigen ayuda para dar con el hallazgo de hombre involucrado en intento de robo.
No obstante, el personal de seguridad logró interceptar al sospechoso en la salida, quien abandonó el carrito y se dio a la fuga en un vehículo que lo aguardaba en el estacionamiento. Gracias a la intervención del personal, se recuperó la mercancía valorizada en aproximadamente 900 dólares.
El hombre, del cual no se conoce su nombre completo, fue descrito por las autoridades como un sujeto de raza blanca, con una edad estimada entre 35 y 40 años, portando barba y varios tatuajes visibles en los brazos.
AQUÍ otras características sobre el sospechoso
Tal como señalaron los agentes, la última aparición de la persona en cuestión fue con una gorra de béisbol azul y blanca de Kimes Ranch, una camisa en tonos negro y verde, además de pantalones negros.
Asimismo, el hombre se dio a la fuga en un sedán Chevrolet rojo de cuatro puertas, el cual era manejado por un individuo que, hasta el momento, no ha sido identificado.
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