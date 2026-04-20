¡Alarmante situación! Recientemente, un hombre que fue detenido por agentes de la policía de Barrie, en Estados Unidos, bajo amenaza de arma en un Walmart ubicado en Letitia Heights en enero de este 2026, ha sido condenado a 28 meses de prisión en un establecimiento penitenciario. Este fallo se llevó a cabo luego que el sujeto se declarara culpable de cinco delitos. ¿Qué pasó y en qué caso está involucrado?

Walmart: hombre arrestado, bajo amenazas con pistola, recibe condena tras ataque a guardia de seguridad

‘Midland Today’ y otros portales internacionales informaron que el individuo de 31 años, identificado como Edward Harrod, se declaró culpable de varios delitos, entre ellos agresión con arma blanca y conducción peligrosa, esto luego de que registraran dos incidentes ocurridos en Bradford y Barrie.

Según los informes policiales, los cargos también incluyen el intento de atropellar a agentes de policía y el uso de una sustancia nociva mientras intentaba evadir al personal de seguridad del establecimiento Walmart.

Walmart: hombre arrestado, bajo amenazas con pistola, recibe condena tras ataque a guardia de seguridad.

Frente a esta situación del sujeto, el tribunal impuso una condena de dos años y un día, tras haber cumplido 80 días en prisión preventiva. La sentencia también envió a Harrod a una institución federal, donde podrá acceder de inmediato a programas de rehabilitación que no se encuentran disponibles en las cárceles provinciales.

Al respecto, el juez del Tribunal de Ontario, Peter West, expresó que “alojar a los reclusos en cárceles provinciales no es forma de tratar a los seres humanos”. En medio de esta situación, Harrod se mostró “avergonzado” por sus acciones y mencionó su deseo de reconectar con sus raíces indígenas, aunque sus acciones dificultaron el proceso.

Hombre presenta histórico historial delictivo: todo sobre este último incidente en Walmart

Vale precisar que la ola de delitos protagonizada por Harrod empezó el 4 de enero de este año, cuando un guardia de seguridad de Walmart en Bradford fue atacado con gas pimienta al intentar evitar que él y un cómplice abandonaran la tienda sin pagar. Durante el juicio, se reveló que la pareja logró forzar una cerradura y escapar del guardia, sustrayendo productos como proteína en polvo y otros.

En ese momento, Harrod había salido de prisión hacía poco, tras cumplir una condena federal de 32 meses. La policía lanzó una alerta pública con imágenes de las cámaras de seguridad que mostraban a Harrod junto a otro hombre. Luego de tres semanas, fue detenido nuevamente mientras conducía ebrio por el centro de Barrie en el vehículo de un tercero.

Tras ello, el 27 de enero, al dejar a una mujer en el Busby Centre, el personal del albergue, consciente de que Harrod era buscado por el incidente en Walmart, alertó a las autoridades. Cuando la policía llegó a su última dirección, Harrod intentó escapar, pero terminó atropellando a un agente. Fue arrestado a punta de pistola, y se confirmó que estaba bajo los efectos de sustancias ilícitas.