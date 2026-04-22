ALERTA MÁXIMA para inmigrantes en EE. UU.: OPORTUNIDADES LABORALES para mexicanos sufrieron PREOCUPANTE REDUCCIÓN durante el primer trimestre de 2026

En los primeros tres meses de 2026, se ha configurado un nuevo panorama laboral para los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, marcado por una disminución significativa en las oportunidades de empleo. Según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, a través de la Current Population Survey (CPS), este retroceso coincide con los operativos del ICE impulsados durante la administración de Donald Trump, lo que habría afectado directamente el acceso al trabajo de miles de personas.

Los operativos de ICE bajo Trump limitaron el empleo de inmigrantes mexicanos en EE. UU.

Esta tendencia, que ya venía observándose desde finales de 2024, se consolidó durante el primer trimestre de este año, impactando sectores clave de la economía estadounidense en los que los trabajadores mexicanos tienen una fuerte presencia.

Se redujo el empleo de inmigrantes mexicanos en EE. UU. durante el primer trimestre del año

Las cifras oficiales muestran que la situación laboral de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos se ha deteriorado de forma notable. Al cierre de marzo de 2026, la ocupación total de trabajadores mexicanos inmigrantes alcanzó los 6.820.779 empleos, con una distribución de 4.176.546 hombres y 2.644.233 mujeres. Sin embargo, esta cifra representa una caída de 664.589 puestos respecto al primer semestre del periodo analizado, lo que refleja una reducción sostenida en las oportunidades laborales.

En este contexto, el medio La Opinión destacó que "las oportunidades laborales para inmigrantes mexicanos han venido disminuyendo en Estados Unidos", mientras que La Jornada subrayó que los operativos migratorios han generado un impacto directo en el mercado laboral de esta población. Ambas fuentes coinciden en que el endurecimiento de las políticas migratorias ha tenido consecuencias visibles en la estabilidad laboral de los inmigrantes en Estados Unidos.

Sectores clave afectados por la reducción del empleo de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos

El análisis por sectores revela que la construcción continúa siendo el principal empleador de mexicanos en Estados Unidos, con 1.450.943 puestos de trabajo durante el trimestre. No obstante, también fue el sector más afectado, con una reducción de 300.986 empleos. Le siguen los servicios profesionales y administrativos, con una caída de 229.573 ocupaciones; las manufacturas, con 89.060 empleos menos; y el sector agropecuario, con 65.402 puestos de trabajo perdidos.

En conjunto, sectores como alimentación, recreación y hospedaje, manufactura y servicios profesionales agrupan 3.827.188 puestos ocupados por inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, aunque todos muestran señales de desaceleración en la contratación.

A este panorama se suma un dato preocupante: la masa salarial anual de los trabajadores mexicanos inmigrantes se redujo en 14.870 millones de dólares, ubicándose en 368.646 millones. Además, la CPS reporta una disminución cercana a un millón de personas en la población en edad de trabajar, lo que podría indicar tanto retornos voluntarios como salidas forzadas del país.

En palabras de La Jornada, "los operativos de ICE han incidido negativamente en la dinámica laboral de los inmigrantes mexicanos durante el primer trimestre de 2026", lo que refuerza la percepción de un escenario cada vez más restrictivo para quienes dependen de las oportunidades laborales en Estados Unidos.