0
EN DIRECTO
Alianza Lima vs San Martín por la final de vóley
EN VIVO
Universitario vs Alianza Atlético

ALERTA MÁXIMA para inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: Trump EXIGE el RECHAZO de la Green Card de los que critiquen a Israel

Trump ha instruido a las agencias gubernamentales a que rechacen las solicitudes para obtener la Green Card a aquellos que cuestionen a Israel y sus políticas.

Melanni Miranda
Alerta, inmigrantes: Trump exige el rechazo de la Green Card de los que critiquen a Israel.
Alerta, inmigrantes: Trump exige el rechazo de la Green Card de los que critiquen a Israel. | Composición Libero / Melanni Miranda.
COMPARTIR

¡Mucha atención! La actual administración de Donald Trump ha ordenado a las agencias gubernamentales de Estados Unidos a rechazar de manera contundente todas las solicitudes de residencia permanente (Green Card) de inmigrantes que manifestaran opiniones desfavorables sobre el gobierno de Israel o sus políticas. ¿Por qué? AQUÍ más detalles.

Cuidado, inmigrantes: darán hasta $50 mil a los ciudadanos que ayuden a ICE en su deportación.

PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: darán hasta $50 mil a los ciudadanos que ayuden a ICE en su DEPORTACIÓN

Alerta, inmigrantes: Trump exige el rechazo de la Green Card de los que critiquen a Israel

‘Hindustan Times’ y otros portales internacionales señalaron que la actual administración del republicano ha implementado una directiva que permite investigar a los solicitantes de la tarjeta de residencia permanente por sus opiniones consideradas antiestadounidenses y “antisemitas”.

Green Card.

Cuidado, inmigrantes: Trump exige el rechazo de la Green Card de los que critiquen a Israel.

Según documentos internos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). revisados por The New York Times, se contempla la posibilidad de negar la tarjeta a quienes critiquen a Israel en redes sociales, participen en protestas a favor de Palestina o profanen la bandera estadounidense.

Esta normativa incluye la crítica a Israel como un posible motivo de descalificación para los inmigrantes que buscan obtener la residencia permanente. Por su parte, los detractores de estas políticas sostienen que la administración ha confundido la oposición a las acciones del gobierno israelí con el antisemitismo.

¿Qué analizan los funcionarios de inmigración a la hora de entregar la tarjeta de la residencia permanente?

Tal como señalan las autoridades, los funcionarios de inmigración del país americano poseen una considerable autoridad al momento de determinar la concesión de la residencia permanente a extranjeros.

Entre los aspectos que se evalúan se encuentran los antecedentes penales, las posibles amenazas a la seguridad nacional, los lazos familiares en el país y el historial laboral del solicitante. Además, la ideología política ha sido un criterio relevante en este proceso.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

Lo más visto

  1. GRAN NOTICIA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ICE recibe NUEVAS ÓRDENES para la detención de extranjeros, ¿qué cambió?

  2. ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: darán hasta $50 mil a los ciudadanos que ayuden a ICE en su DEPORTACIÓN

  3. ALERTA MÁXIMA en las afueras de Walmart: una mujer agrede físicamente a su novio tras una LLAMADA TELEFÓNICA

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano