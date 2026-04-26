¡Mucha atención! La actual administración de Donald Trump ha ordenado a las agencias gubernamentales de Estados Unidos a rechazar de manera contundente todas las solicitudes de residencia permanente (Green Card) de inmigrantes que manifestaran opiniones desfavorables sobre el gobierno de Israel o sus políticas. ¿Por qué? AQUÍ más detalles.

Alerta, inmigrantes: Trump exige el rechazo de la Green Card de los que critiquen a Israel

‘Hindustan Times’ y otros portales internacionales señalaron que la actual administración del republicano ha implementado una directiva que permite investigar a los solicitantes de la tarjeta de residencia permanente por sus opiniones consideradas antiestadounidenses y “antisemitas”.

Cuidado, inmigrantes: Trump exige el rechazo de la Green Card de los que critiquen a Israel.

Según documentos internos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). revisados por The New York Times, se contempla la posibilidad de negar la tarjeta a quienes critiquen a Israel en redes sociales, participen en protestas a favor de Palestina o profanen la bandera estadounidense.

Esta normativa incluye la crítica a Israel como un posible motivo de descalificación para los inmigrantes que buscan obtener la residencia permanente. Por su parte, los detractores de estas políticas sostienen que la administración ha confundido la oposición a las acciones del gobierno israelí con el antisemitismo.

¿Qué analizan los funcionarios de inmigración a la hora de entregar la tarjeta de la residencia permanente?

Tal como señalan las autoridades, los funcionarios de inmigración del país americano poseen una considerable autoridad al momento de determinar la concesión de la residencia permanente a extranjeros.

Entre los aspectos que se evalúan se encuentran los antecedentes penales, las posibles amenazas a la seguridad nacional, los lazos familiares en el país y el historial laboral del solicitante. Además, la ideología política ha sido un criterio relevante en este proceso.