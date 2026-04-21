¡Mucha atención! Recientemente, un alto funcionario del gobierno de Estados Unidos ha informado que la administración Trump está llevando a cabo una revisión de las tarjetas de residencia permanente (Green Cards) y otros beneficios migratorios que fueron aprobados y emitidos durante la gestión del expresidente Joe Biden. Esta medida podría afectar a numerosos solicitantes. ¿Qué se viene para ellos?

Alerta, inmigrantes: Green Cards otorgadas a estas personas en este período serían revocadas

El director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), Joseph Edlow, confirmó, a través de una entrevista con One America News, que la agencia está llevando a cabo una revisión de aprobaciones anteriores de las Green Cards, enfocándose especialmente en posibles casos de fraude.

Edlow advirtió a quienes intentan engañar al sistema lo siguiente: “Paren, porque los vamos a encontrar”. Asimismo, precisó que incluso aquellos que ya han cometido fraude y piensan que han evadido la justicia serán objeto de revisión.

“Estamos volviendo a examinar los casos de personas que recibieron tarjetas de residencia y otros beneficios durante la administración Biden, cuando no había un proceso de verificación. Ahora sí existe, y estamos revisando estos casos antiguos, así que prepárense para afrontar las consecuencias”, sentenció.

¿Cuántas tarjetas de residencia permanente se otorgaron durante la administración de Biden?

Durante el año fiscal 2024, aproximadamente 1,4 millones de inmigrantes obtuvieron la residencia permanente legal en el país americano, lo que se traduce en un incremento del 16% en comparación con los cerca de 1,2 millones de tarjetas verdes emitidas en 2023.

Este incremento es aún más notable al contrastarlo con los casi 707.000 permisos otorgados en 2020, lo que representa un crecimiento del 92%, según datos del Instituto de Política Migratoria. En un comunicado, mediante las redes sociales, USCIS informó que se encuentra “revisando los casos de personas que recibieron beneficios migratorios durante la administración Biden“, advirtiendo que aquellos que hayan incurrido en fraude deben “estar listos para enfrentar las consecuencias”.