¡Aviso importante! Hilda Esperanza López-Hernández, una mujer ilegal en EE. UU., manejaba un Ford Mustang rojo brillante cuando colisionó con el auto de David Hayes, un hombre de 63 años originario de Florida, en 2021.

Este trágico accidente, que terminó en la muerte de la víctima e involucró una fuga, trajo consigo graves consecuencias. López-Hernández carecía de licencia de conducir y no debía estar en el país. En 2018, se le había dictado una orden de deportación durante una audiencia de inmigración a la que no se presentó. ¿Cuál es su situación?

ICE deporta a mujer con antecedentes que huyó tras accidente fatal e intercambió autos con su novio

Según información directa de ICE y los últimos informes, Hilda Esperanza López-Hernández dejó el lugar de un trágico accidente en el condado de Okaloosa y se dirigió hacia un restaurante cercano, donde contactó a su novio para intercambiar vehículos y así encubrir su responsabilidad. Ni ella ni su pareja informaron a las autoridades sobre el incidente. La víctima fue hallada en el lugar y declarada muerta.

ICE deporta a mujer con antecedentes que huyó tras accidente fatal e intercambió autos con su novio

El 9 de enero de 2023, López-Hernández fue condenada en el condado de Okaloosa por huir del lugar del accidente, conducir sin licencia y ocultar pruebas, recibiendo una sentencia de cuatro años de prisión.

Tras cumplir su condena, fue arrestada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Miami debido a una orden de detención migratoria vigente, siendo deportada recientemente el 12 de abril de este 2026.

Al respecto, Todd M. Lyons, director del ICE, expresó lo siguiente: “López-Hernández entró al país siendo adolescente, pero ya era adulta cuando decidió abandonar el lugar del accidente sin verificar el estado del otro conductor. No solo eligió permanecer ilegalmente en Estados Unidos y conducir sin licencia, sino que también intentó que su novio asumiera la culpa”.

¿Qué más se sabe sobre Hilda Esperanza López - Hernández?

Tal como confirmaron las autoridades, López-Hernández llegó al país en 2014 junto a su madre y otro hijo. La Patrulla Fronteriza los detuvo mientras se dirigían a Fort Walton Beach con la intención de residir con un familiar. Durante la administración de Obama, fueron liberados con una citación para comparecer ante un tribunal de inmigración.

No obstante, casi cuatro años después, el 10 de mayo de 2018, no asistió a su audiencia, lo que llevó al juez a ordenar su deportación tras su ausencia.