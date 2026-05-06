ALERTA MÁXIMA en Walmart de Montgomery: hombre es acusado de causar GRAVES LESIONES en la cara, brazos y piernas a un agente de policía fuera de servicio

Un violento incidente registrado en una tienda de Walmart en Montgomery, Estados Unidos, ha generado preocupación entre clientes y autoridades locales, luego de que un hombre fuera arrestado por presuntamente agredir de forma severa a un oficial de policía fuera de servicio que trabajaba como guardia de seguridad. El hecho, ocurrido en un establecimiento de Walmart en EE. UU., dejó a la víctima con lesiones visibles en el rostro, los brazos y las piernas, según documentos judiciales y reportes citados por WSFA 12 News.

Agente de policía fue trasladado a un hospital para ser tratado por abrasiones

Las autoridades en Montgomery, Estados Unidos, investigan un caso que ha encendido las alarmas de seguridad tras la detención de Donovan Keontae Caldwell, un joven de 20 años residente de Prattville, acusado de agresión en segundo grado. El altercado ocurrió la mañana del martes en un Walmart de la calle Ann, donde el sospechoso habría golpeado repetidas veces en el rostro a un agente de policía fuera de servicio que cumplía funciones de seguridad en el establecimiento.

Caldwell permanece detenido en el condado de Montgomery con una fianza de 7.500 dólares.

De acuerdo con los documentos judiciales, el agente, quien también es miembro de la Universidad Estatal de Alabama, intervino luego de que el personal de la tienda alertara sobre un posible caso de hurto. Fue en ese momento cuando se produjo el enfrentamiento físico dentro del local, tras el cual el oficial fue trasladado a un hospital debido a las lesiones sufridas.

Arrestan a sospechoso tras presunta agresión a agente fuera de servicio en un Walmart de Montgomery

Según la reconstrucción de los hechos, Caldwell ingresó al establecimiento con una mochila y, presuntamente, ocultó artículos robados antes de intentar salir del lugar. Tras ser interceptado por el agente de seguridad fuera de servicio, ambos habrían caído al suelo durante un forcejeo, momento en el que el sospechoso habría comenzado a golpearlo repetidamente en el rostro.

La situación fue contenida gracias a la intervención de personas que se encontraban en el lugar, quienes ayudaron a retener al agresor hasta la llegada de la policía. Posteriormente, Caldwell fue arrestado y trasladado al centro de detención del condado de Montgomery, donde permanece bajo una fianza fijada en US$7.500.

En su cobertura, WSFA 12 News detalló el impacto del incidente señalando textualmente: "El agente fue trasladado a un hospital para recibir tratamiento por las abrasiones que presentaba en la cara, los brazos y las piernas", resaltando la gravedad de las heridas sufridas durante el ataque en el Walmart de Montgomery, Estados Unidos. El caso continúa bajo investigación mientras las autoridades analizan las pruebas y testimonios relacionados con este violento episodio ocurrido en un Walmart en EE. UU., que ha reavivado el debate sobre la seguridad en tiendas minoristas del país.