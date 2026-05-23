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ALERTA MÁXIMA en un Walmart de Opelousas: menores enfrentan complicados cargos por posesión de armas tras preocupante TIROTEO

Las autoridades locales informaron sobre el arresto de dos menores varones, de 13 y 16 años, en el marco de una investigación vinculada a un tiroteo en Walmart.

Melanni Miranda
Menores enfrentan cargos por posesión de armas tras preocupante tiroteo en Walmart.
Menores enfrentan cargos por posesión de armas tras preocupante tiroteo en Walmart. | Composición Libero / Melanni Miranda
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Recientemente, las autoridades del estado de Luisiana, en Estados Unidos, informaron que dos menores enfrentan cargos por uso ilegal de un arma o instrumento peligroso, intento de asesinato en segundo grado, daños criminales agravados a la propiedad y portación ilegal de un arma por parte de un menor. Ambos fueron arrestados tras registrarse un tiroteo en Walmart. ¿Hubo más detenidos?

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Menores enfrentan cargos por posesión de armas tras preocupante tiroteo en Walmart

Según 'Kify.com' y otros portales web, los dos menores permanecerán en un centro de detención juvenil mientras esperan su audiencia judicial. Asimismo, la investigación preliminar señaló que ambos planearon encontrarse en un Walmart de la zona para intercambiar armas de fuego.

Walmart.

Menores enfrentan cargos por posesión de armas tras preocupante tiroteo en Walmart.

Durante este intercambio, un altercado se intensificó y derivó en disparos dentro del establecimiento. Las autoridades también confirmaron que otro sospechoso se encuentra bajo custodia tras lo ocurrido en el local de Opelousas, Luisiana.

En total, cuatro individuos, todos con edades comprendidas entre 12 y 16 años, estuvieron involucrados en el incidente, aunque, afortunadamente, no se reportaron heridos. El tiroteo tuvo lugar en un baño cercano a la entrada de la tienda estadounidense.

La policía local se encuentra en el lugar de los hechos y se espera que se brinden más detalles a medida que avancen las investigaciones. No obstante, no se reveló la identidad de los cuatro menores.

Policía hace pedido a la comunidad

Con relación a este caso, la policía local instó a la ciudadanía que posea información relevante sobre este incidente a contactar de inmediato al Departamento de Policía de Opelousas, al número (337) 948-2500, o a St. Landry Crime Stoppers, al (337) 948-TIPS (8477).

Vale mencionar que todas las comunicaciones o cualquier dato relevante pueden realizarse de manera anónima.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

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