Un hombre de Far Rockaway, en Nueva York, Estados Unidos, enfrenta cargos por agredir a un trabajador de Dollar Tree al empujarlo al suelo tras salir de la tienda sin pagar los productos. Tal como señalaron las autoridades, durante la revisión de su bolsa, se hallaron elementos adicionales que no correspondían solo a la mercancía sustraída. ¿Qué se sabe sobre este incidente?

Dollar Tree: arrestan a hombre involucrado en robo, ataque a empleado y posesión de drogas

Longisland y otros portales internacionales señalaron que la Policía del condado de Nassau, en Estados Unidos, reportó un incidente en un establecimiento Dollar Tree ubicado en North Lawrence, donde un empleado observó a Brandon McFadden, de 64 años, tomar productos de los estantes y ocultarlos en una bolsa.

Dollar Tree: arrestan a hombre involucrado en robo, ataque a empleado y posesión de drogas.

Al ser confrontado por una trabajadora de 41 años, quien le indicó que había pasado por las cajas sin realizar el pago, McFadden la empujó al suelo y huyó.

Los agentes lograron localizarlo poco después y procedieron a detenerlo. Durante las diligencias, las autoridades recuperaron la mercancía sustraída, así como dos pipas de vidrio y un polvo blanco que se sospecha sería crack. McFadden, hasta el momento, enfrenta cargos por robo y posesión ilegal de una sustancia controlada.

¿Dollar Tree es tan popular como Walmart en EE. UU.?

Dollar Tree se ha consolidado como una opción popular en el mercado minorista, con miles de tiendas en funcionamiento. A diferencia de Walmart, que opera como un hipermercado y ofrece una amplia variedad de productos, incluidos alimentos y electrodomésticos, Dollar Tree se especializa en un modelo de descuento extremo.

Esta cadena se enfoca en la venta de artículos para el hogar, productos para fiestas, manualidades y otros elementos básicos, todos a precios accesibles. Esta estrategia le permite atraer a un público que busca alternativas económicas para sus compras cotidianas.