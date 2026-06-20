Hora del partido Bélgica vs Irán, canal de transmisión y dónde ver el Mundial 2026

Irán, que considera haber sido discriminada por la administración estadounidense en este Mundial 2026, enfrenta a Bélgica el domingo en Los Ángeles, en un duelo clave de la segunda fecha del Grupo G. Consulta el horario, los canales de transmisión y dónde ver el partido en Perú.

Hora del partido Bélgica vs Irán

Aquí te dejamos los horarios en distintos países para que no te pierdas el partido entre Bélgica e Irán, válido por la fecha 2 del Grupo G del Mundial 2026:

Perú, Ecuador y Colombia: 2.00 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 4.00 p. m.

México y Centroamérica: 1.00 p. m.

Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 3.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Bélgica vs Irán: canal de transmisión y dónde ver online

La transmisión del partido entre Bélgica e Irán estará disponible en vivo por la señal de DirecTV Sports en todo el Perú. De igual manera, este compromiso podrá sintonizarse online mediante las aplicaciones de streaming de DGO y Paramount Plus.

Bélgica vs Irán: apuestas y pronóstico

Apuestas Bélgica empate Irán Betsson 1.45 4.60 7.90 Betano 1.47 4.55 7.80 1XBET 1.47 4.82 7.90 Caliente 1.44 4.60 7.90 Doradobet 1.45 4.75 7.70

¿Cómo llegan Bélgica e Irán a la fecha 2?

El duelo de Irán contra Bélgica llega empañado por una fuerte polémica. Desde Irán denunciaron un trato discriminatorio por parte de las autoridades estadounidenses y precisaron que ello quedará como "una mancha" en la historia de la Copa del Mundo, insistió el viernes el secretario general de la federación iraní de fútbol, Hedayat Mombeyni.

Irán busca hacer historia en esta Copa del Mundo más allá de la situación extradeportiva. Un triunfo ante Bélgica lo dejará con grandes expectativas de meterse a los 16avos de final, mientras que un empate y una derrota lo pondrán al borde de la eliminación.

En la fecha 1, Bélgica empató 1-1 ante Egipto, mientras que Irán igualó 2-2 ante Nueva Zelanda. Por lo tanto, esta jornada es decisiva en la lucha por meterse a la siguiente ronda del Mundial 2026. Recordemos que solo los dos primeros de cada grupo avanzan de serie, junto con los 8 mejores terceros lugares.