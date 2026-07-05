El ROL CRUCIAL de la comunidad inmigrante en la fuerza laboral de EE. UU.: este es el PORCENTAJE de trabajadores extranjeros que sostienen al país

La participación de los inmigrantes en la economía de Estados Unidos vuelve a ser un tema central tras un reciente informe difundido por Noticias Telemundo, que destaca el papel de la comunidad migrante en el mercado laboral. Según el informe, los trabajadores inmigrantes representan una parte esencial de la fuerza laboral del país, especialmente en sectores clave como la agricultura, la construcción y los servicios, donde su aporte resulta fundamental para el funcionamiento diario de la economía.

La comunidad inmigrante representa casi el 18% de la fuerza laboral en EE. UU.

Según datos difundidos por Noticias Telemundo, la comunidad migrante representa cerca del 18% de la fuerza laboral en Estados Unidos, una cifra que refleja su importancia dentro de la economía del país. Durante su cobertura, la cadena destacó el papel clave de los trabajadores extranjeros en el funcionamiento de diversos sectores estratégicos.

Este porcentaje demuestra que los inmigrantes en Estados Unidos no solo ocupan puestos de trabajo, sino que también cubren vacantes esenciales en sectores donde la demanda de mano de obra supera la oferta local. En este contexto, su participación resulta clave para mantener la estabilidad productiva del país.

Trabajadores inmigrantes fortalecen la fuerza laboral de Estados Unidos

El impacto de los trabajadores inmigrantes en Estados Unidos es especialmente evidente en sectores como la agricultura, la construcción y los servicios, donde su participación resulta fundamental para mantener la actividad económica. De acuerdo con el informe de Noticias Telemundo, los trabajadores extranjeros no solo complementan la fuerza laboral, sino que, en muchos casos, cubren la escasez de mano de obra local y contribuyen directamente al funcionamiento de estas industrias.

Expertos citados por Noticias Telemundo señalan que la fuerza laboral de Estados Unidos depende en gran medida de la integración de la comunidad migrante, especialmente en períodos de desaceleración demográfica o ante cambios en las políticas migratorias. En ese contexto, los datos reflejan que el aporte de los inmigrantes va más allá de la generación de empleo, ya que también contribuye a garantizar la continuidad de sectores estratégicos de la economía.

Finalmente, Noticias Telemundo concluye que el papel de los trabajadores inmigrantes es fundamental para la economía de Estados Unidos, al reforzar la idea de que la comunidad migrante constituye un pilar esencial para el funcionamiento y la estabilidad de la estructura productiva del país.