Una mujer de la zona de Kansas City, en Estados Unidos, ha sido acusada de fraude federal tras supuestamente haber sustraído cerca de US$40.000 en beneficios de asistencia alimentaria a lo largo de cinco años. Las autoridades locales confirmaron el inicio de un proceso legal en su contra y destacaron la gravedad de las acusaciones relacionadas con el uso indebido de recursos destinados a la ayuda alimentaria. Aquí más información.

Mujer arrestada enfrenta cargos tras ser acusada de mentir para cobrar beneficio de US$40.000 de SNAP

Según reportes de kctv5 y las autoridades locales, Viridiana Luna-Mejia, de 34 años, enfrenta cargos de robo de fondos gubernamentales y cuatro acusaciones de fraude electrónico. La Fiscalía del Distrito Oeste de Missouri señaló que Luna-Mejia proporcionó información falsa al Departamento de Servicios Sociales de Missouri para obtener de manera fraudulenta beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) desde junio de 2021 hasta 2026.

Mujer arrestada enfrenta cargos tras ser acusada de mentir para cobrar beneficio de 40.000 dólares de SNAP.

Este programa, financiado por el gobierno federal, tiene como objetivo ayudar a personas y familias de bajos ingresos a adquirir alimentos. Los beneficiarios deben cumplir con requisitos de ingresos y declarar de manera veraz todos los ingresos y bienes del hogar para mantener su elegibilidad, con recertificaciones obligatorias cada seis meses.

La fiscalía destacó que Luna-Mejia completó estas recertificaciones anualmente, tanto por escrito como en entrevistas telefónicas, sin mencionar que estaba empleada y percibiendo un salario. La investigación que llevó a su acusación se originó en un análisis laboral más amplio, en el que se descubrió que su empleador no había reportado su salario a las autoridades fiscales.

Asimismo, se reveló que Luna-Mejia había estado recibiendo un sueldo durante el tiempo que estuvo inscrita en el programa SNAP, sin declararlo. Los fiscales también señalan que no informó sobre la cuenta bancaria donde depositaba sus cheques. Si Luna-Mejia hubiese declarado correctamente sus ingresos, no habría calificado para recibir casi US$40.000 en prestaciones durante esos cinco años.

¿Qué enfrenta ahora la mujer?

De acuerdo con la legislación federal, Luna-Mejia podría recibir una condena de hasta 20 años de prisión federal sin opción a libertad condicional en caso de ser hallada culpable de los cargos más severos.

No obstante, no se conoce mayor desarrollo sobre este caso de aparente fraude.