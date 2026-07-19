A través de un reciente informe del New York Times, se conoció que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha recibido la notificación de que el FBI ha decidido cesar las investigaciones sobre las denuncias de agresión en contra de sus agentes federales. Esta decisión marca un cambio significativo en el enfoque de las investigaciones vinculadas a la conducta de los funcionarios de inmigración. ¿Qué debes saber?

EE. UU.: exponen que FBI ya NO investigará las denuncias de inmigrantes contra ICE, ¿por qué?

El jueves 16 de julio del 2026, directivos del FBI recibieron una notificación formal sobre un cambio en los procedimientos de investigación, según informaron fuentes cercanas al New York Times.

FBI ya NO investigará las denuncias de inmigrantes contra ICE, ¿por qué?

Agentes del ICE de diversas localidades también fueron informados por sus colegas del FBI. Cabe resaltar que esta información fue expuesta por CNBC y otros portales internacionales. Anteriormente, el FBI se encargaba de determinar si los agentes del ICE habían sido agredidos antes de abrir fuego en incidentes mortales.

Las evidencias recopiladas durante aquellas indagaciones podían ser utilizadas en próximas investigaciones de derechos civiles o en juicios contra los agentes involucrados. Asimismo, las nuevas directrices sugieren que la rama de Investigaciones de Seguridad Nacional del ICE sea la encargada de investigar las denuncias de agresión de sus propios agentes.

Fuentes del New York Times advirtieron que permitir que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) maneje estas investigaciones podría comprometer la rendición de cuentas de los agentes de inmigración.

Dado que el DHS carece de jurisdicción para investigar violaciones de derechos civiles, este cambio podría reducir las posibilidades de que se investigue a los agentes del ICE que disparen a personas desarmadas por violaciones a la ley federal.

Autoridades desmienten últimos cambios y drásticas medidas

El Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional han desmentido cualquier modificación en la supervisión de sus operaciones. En un comunicado conjunto enviado a CNBC, ambas entidades afirmaron que "el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional son socios en la lucha contra la delincuencia y en el cumplimiento del estado de derecho, al tiempo que garantizan la seguridad de las comunidades estadounidenses."

Además, aseguraron que la colaboración entre el DHS y el DOJ en la investigación de agresiones a funcionarios federales se mantiene sin alteraciones, y el FBI seguirá llevando a cabo sus indagaciones conforme a las políticas establecidas por la agencia.