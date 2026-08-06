Aviso importante: recientemente, un juez federal que había suspendido de manera temporal la decisión del gobierno de Trump de eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para aproximadamente 350.000 haitianos residentes en Estados Unidos ha levantado oficialmente esa medida. Como resultado, los inmigrantes de Haití enfrentan ahora un mayor riesgo de ser arrestados y, eventualmente, deportados. Esta situación agrava la vulnerabilidad de esta comunidad. ¿Qué debes saber?

Atención, haitianos con TPS: esto deben saber sobre situación con ICE luego que finalice su estatus

Miami Herald compartió un informe sobre esta complicada situación para los extranjeros, provenientes de Haití. Abogados que impugnan la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre el término del Estatus de Protección Temporal (TPS) han señalado que sus acciones legales siguen en curso.

Haitianos con TPS: esto deben saber sobre situación con ICE luego que finalice su estatus en EE. UU.

No obstante, han confirmado que la reciente resolución de la Corte Suprema de EE. UU., que permite al gobierno realizar deportaciones de haitianos mientras se mantienen las impugnaciones, ha disminuido considerablemente las posibilidades de éxito.

Por su parte, Jessica Bansal, representante de la Red Nacional de Organización de Trabajadores Jornaleros y parte de la Alianza TPS, y en conversación con el medio en mención, expresó lo siguiente: "No creo que haya una perspectiva inminente de una solución rápida". Ella también precisó que el litigio busca esclarecer la legalidad de las cancelaciones del TPS.

Expertos en inmigración han advertido que la pérdida de estatus de un grupo tan amplio de inmigrantes es sin precedentes en la historia reciente del país. Bansal recordó que, históricamente, el Congreso ha legislado para legalizar a grupos que no pueden regresar a sus naciones debido a crisis, lo que hace que la actual situación carezca de un precedente moderno. Asimismo, los abogados alertan que los haitianos con órdenes de deportación previas a su obtención del TPS son los más expuestos a la detención por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

¿Qué aconsejan los abogados al respecto?

Es importante saber que, bajo este contexto, muchos defensores de los derechos de los inmigrantes han reportado casos de haitianos en Springfield, Ohio, quienes recibieron notificaciones de control del ICE y fueron sometidos a monitoreo electrónico.

Frente a ello, muchos abogados han expresado la relevancia de que los inmigrantes dispongan de representación legal adecuada, enfatizando la necesidad de contratar a un profesional con experiencia en la defensa de clientes detenidos. Jessica Zagier Wallace, directora del programa de defensa familiar de Americans for Immigrant Justice en Miami, aconseja a los inmigrantes que, al firmar un contrato con un abogado, te informes sobre los servicios incluidos y si este los representará en caso de ser detenidos por el ICE: