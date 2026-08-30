El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) rechazó este domingo 30 de agosto un artículo del medio The New York Times, en el que se hablaba sobre la difícil situación que viven los inmigrantes en los centros de detención.

“Un día más y otra noticia falsa sobre las detenciones de ICE del @nytimes”, expresó el DHS en la red social X. “Los medios parecen realmente ansiosos por que estas afirmaciones incorrectas sean verdad”. ¿Qué más respondió la entidad?

Exponen las torturas, tratos y negligencia médica en los centros de detención de ICE

Recientemente, The Times expuso que diez personas deportadas reportaron haber experimentado o presenciado lo que describieron como un tratamiento cruel o violento por parte de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Evidencian torturas, tratos y negligencia médica en los centros de detención de ICE, pero DHS lo rechaza.



Bajo este contexto, se conoció que la administración Trump envió a los inmigrantes a países terceros como Liberia, a pesar de que no tenían conexión con esa nación africana. Se confirmó que la administración estableció acuerdos de deportación con al menos 35 naciones.



Al respecto, Leonardo Sánchez, un inmigrante de Cuba, no dudó en compartir al Times, su experiencia. Señaló que los agentes del ICE lo forzaron a él y a otros tres deportados a descender a la pista de aterrizaje en Monrovia, la capital de Liberia, tras rechazar desembarcar.



Además, aseguró que los oficiales federales apretaron las muñecas a los extranjeros detenidos, los mantuvieron en el suelo y les presionaron el cuello con sus rodillas. “No nos trataron como personas, como humanos”, expresó por su parte, Carlos Téllez-Sánchez, un venezolano que fue deportado a Liberia.

“Te pueden decir o hacer lo que quieran y no tienes manera de reaccionar”, acotó. Otros deportados relataron que los funcionarios del ICE les negaron atención médica, incluso a mujeres embarazadas.

DHS negó tales acusaciones en contra de ICE y los centros de detención

El DHS rechazó estas afirmaciones de los inmigrantes, afirmando lo siguiente: “NADIE está siendo sometido a tortura, se le está privando de atención médica o está siendo golpeado en los centros de detención del ICE”.

Asimismo, la entidad sostuvo que el artículo del Times, al que describió como “HORRIBLE”, es uno de los varios que provocan un incremento en los ataques hacia los oficiales del ICE.