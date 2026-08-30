Atención, beneficiarios SNAP: víctimas de la tormenta obtendrán reembolso por los alimentos perdidos.

Aviso importante: todos los beneficiarios del programa SNAP en Tennessee, Estados Unidos, tienen la posibilidad de recibir una compensación por los alimentos adquiridos con sus beneficios que fueron dañados a causa de las intensas tormentas que se registraron el pasado 22 de agosto en la zona.

Beneficiarios SNAP: víctimas de la tormenta obtendrán reembolso por los alimentos perdidos

Tal como señaló el Departamento de Servicios Humanos de Tennessee y ACTION NEWS5, los beneficiarios pueden calificar para obtener beneficios de reemplazo si han perdido alimentos a causa de un corte de energía que dure 12 horas o más, o por otras situaciones de desgracia en el hogar.

Beneficiarios SNAP: víctimas de la tormenta obtendrán reembolso por los alimentos perdidos.





Para obtener los beneficios de reemplazo, es necesario que los beneficiarios envíen una declaración jurada firmada al TDHS en un plazo de 10 días a partir de la pérdida de alimentos. Luego de la aprobación de la solicitud, los fondos de reemplazo se cargarán en sus tarjetas EBT.

Cabe resaltar que aquellos que requieran asistencia alimentaria pero no están inscritos en SNAP, podrán acceder a diversos eventos de distribución de alimentos programados en la zona, al menos hasta hoy, domingo 30 de agosto. Estos eventos están disponibles para cualquier persona que lo necesite.

¿Qué son los fondos SNAP?

Es un programa del gobierno federal de los Estados Unidos, anteriormente llamado cupones de alimentos, que asiste a individuos y familias de ingresos limitados en la adquisición de alimentos saludables.

Cada mes, se cargan fondos en una tarjeta de transferencia electrónica de beneficios (EBT), la cual funciona de manera parecida a una tarjeta de débito en supermercados y tiendas autorizadas. Con este apoyo, se puede comprar frutas, verduras, carnes, productos lácteos, pan y semillas para cultivar alimentos.