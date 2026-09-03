ALERTA MÁXIMA en Walmart de Bethel Park: mujer vive momentos de terror dentro de su auto y el agresor es detenido por la Policía

Un momento de tensión se registró en el Walmart de Bethel Park, en Estados Unidos, luego de que un hombre, presuntamente armado con un cuchillo, intentara apoderarse del vehículo de una mujer. La víctima logró salir del auto y pedir ayuda, mientras que el sospechoso huyó del lugar antes de ser localizado y detenido por la Policía.

¿Qué pasó en el Walmart de Bethel Park?

De acuerdo con información difundida por ABC News 4, la Policía de Bethel Park recibió una alerta cerca de las 8:30 a. m. del jueves sobre un hombre que habría ingresado al asiento trasero de un vehículo estacionado en el Walmart de Library Road. El sujeto habría amenazado a la conductora y le habría exigido que cumpliera sus órdenes mientras portaba un cuchillo.

Ante la situación, la mujer salió rápidamente del vehículo y pidió auxilio. El sospechoso aprovechó esos instantes para huir del establecimiento, por lo que los agentes desplegaron un perímetro en la zona para intentar localizarlo.

Las autoridades finalmente lograron detenerlo gracias a la información proporcionada por la víctima y varios testigos que se encontraban en los alrededores del Walmart, en Estados Unidos.

Policía detiene al sospechoso tras el incidente

El hombre, cuya identidad aún no se revela, quedó bajo custodia policial y enfrenta múltiples cargos. Sin embargo, las autoridades todavía no precisan cuáles son las acusaciones específicas en su contra.

Tras el incidente, la Policía de Bethel Park recordó a la ciudadanía la importancia de mantenerse alerta, especialmente al permanecer dentro de un vehículo o utilizar el teléfono celular en espacios públicos.

Las autoridades de Bethel Park recomendaron a la ciudadanía mantenerse alerta y evitar distracciones, especialmente al encontrarse dentro de un vehículo o utilizar el celular en lugares públicos, además de pedir a los conductores asegurarse de que sus automóviles permanezcan bien cerrados cuando estén estacionados y sin supervisión. Según ABC News 4, el caso continúa bajo investigación, mientras la Policía recopila nuevos detalles sobre lo ocurrido en el Walmart de Bethel Park.