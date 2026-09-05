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ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ICE ARRESTA a hermanos guatemaltecos; ambos presentan ANTECEDENTES

La operación del ICE, que se realizó en medio de la intensificación de las medidas de control migratorio, está generando preocupación en esta zona de EE. UU.

Melanni Miranda
EE. UU.: ICE detiene a hermanos guatemaltecos ilegales; ambos presentan antecedentes penales.
EE. UU.: ICE detiene a hermanos guatemaltecos ilegales; ambos presentan antecedentes penales. | Composición Líbero / Melanni Miranda / ABC7 News.
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Atención, extranjeros en EE. UU.: recientemente, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) llevó a cabo la detención sorpresiva de dos hermanos que se encontraban en situación irregular en Chantilly, Virginia. Esta última operación forma parte de las acciones del organismo para hacer cumplir las leyes de inmigración en el país americano. AQUÍ más información.

Operativo del ICE reportó varios arrestos en EE. UU.; ¿en qué zona?

PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: última operación del ICE reportó varios ARRESTOS; ¿en qué zona?

EE. UU.: ICE arresta a hermanos guatemaltecos en situación irregular; ambos presentan antecedentes penales

Según 'ABC7 News', el ICE confirmó el último operativo en el que se dio con el arresto de dos hermanos inmigrantes, originarios de Guatemala, quienes se encontraban en EE. UU. sin ningún documento legal.

ICE.

ICE detiene a hermanos guatemaltecos ilegales. Ambos presentan antecedentes penales, ¿serán deportados?

A través del informe de la oficina del ICE en Washington D. C. se reveló que Osman y Cornelio Estrada-Gonzales fueron privados de la libertad como parte de las acciones y medidas drásticas de la entidad.

Osman cuenta con antecedentes penales relacionados con violencia doméstica, mientras que su hermano Cornelio enfrenta cargos por agresión, falsificación de documentos públicos y conducción en estado de ebriedad. No se han compartido más datos sobre su actual situación ni la fecha de una próxima deportación.

Inmigrante, ¿qué tan perjudicial es contar con antecedentes penales en EE. UU.?

Tener antecedentes penales representa un gran obstáculo para los inmigrantes en la nación estadounidense, ya que puede resultar en la negativa de solicitudes de visado, la revocación de la residencia permanente (Green Card) o incluso la deportación inmediata.

Esta situación expone la importancia de mantener un historial limpio para quienes buscan establecerse en Estados Unidos y evitar más complicaciones.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

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