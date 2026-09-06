ALERTA MÁXIMA, inmigrantes en EE. UU.: así funciona ELITE, la POLÉMICA APP de Palantir que ICE usa para IDENTIFICAR Y PRIORIZAR objetivos migratorios

El acceso de nuevos agentes de deportación del ICE a la aplicación ELITE, instalada en sus teléfonos oficiales, ha generado preocupación por el uso de información sensible sobre inmigrantes en Estados Unidos. Desarrollada por Palantir, la herramienta reúne datos de distintas fuentes gubernamentales para ayudar a identificar, localizar y priorizar a posibles objetivos de control migratorio. Según información citada por The Intercept, ELITE organiza estos registros y asigna un nivel de confianza a determinados datos de localización.

¿Qué datos de los inmigrantes puede consultar ICE a través de ELITE?

ELITE, sigla de Enhanced Lead Identification and Targeting, fue diseñada para recopilar información dispersa en distintos registros y presentarla en un único perfil. La herramienta puede mostrar nombres, direcciones asociadas, antecedentes migratorios y datos relacionados con procesos judiciales.

Según la guía de usuario citada por The Intercept, ELITE integra información procedente de alrededor de una docena de fuentes. Entre los datos que puede reunir se encuentran registros migratorios, antecedentes penales, resoluciones judiciales y otros datos de identificación personal, conocidos como PII.

Esto significa que la plataforma no necesariamente obtiene información nueva sobre una persona, sino que integra y organiza datos que ya existen en distintos registros. El sistema también puede asignar una "puntuación de confianza" a una dirección para indicar qué tan fiable considera que es esa información.

¿Cómo utiliza ICE ELITE para identificar y localizar a inmigrantes?

El funcionamiento de ELITE permite relacionar los datos de una persona con una o varias direcciones y visualizarlos mediante una interfaz cartográfica. De esta manera, los agentes de ICE pueden consultar perfiles, visualizar las ubicaciones asociadas y establecer prioridades para posibles acciones de control migratorio.

El proceso, explicado de forma sencilla, consiste en integrar registros autorizados, asociarlos con una persona y sus direcciones, calcular una puntuación de confianza y representar esta información en un mapa.

Es importante señalar que ELITE no debe confundirse con un sistema de rastreo GPS en tiempo real. Según la información pública citada por The Intercept, esta herramienta utiliza registros y análisis de datos para estimar la posible ubicación de una persona. Sin embargo, dicha información no demuestra que ELITE pueda activar el GPS del teléfono de un individuo ni realizar un seguimiento continuo de su ubicación.

Para los inmigrantes indocumentados y otros inmigrantes en Estados Unidos, el uso de esta tecnología plantea interrogantes sobre el acceso, la integración y la utilización de datos personales por parte de las autoridades migratorias estadounidenses.